"탱크로 밀어버려야"…'망언 논란' 커지자 사과

<앵커>



최근 한 친여 성향 유튜브 방송에서 진행자가 한 극우 온라인 커뮤니티를 겨냥해 "탱크로 밀어버려야 한다"고 말해 논란이 일었습니다. 스타벅스의 탱크데이 마케팅을 비판해 왔으면서 이런 발언을 하는 게 맞냔 지적이 빗발지차 진행자는 방송 3일 만에 고개를 숙였습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



6·3 지방선거 이틀 뒤에 진행된 친여 성향 정치 유튜브 방송입니다.



20대 남성 유권자 표심을 중심으로 선거 결과를 분석하다가, 진행자가 갑자기 극우 온라인 커뮤니티 '일베'를 '박멸'해야 한다며 이런 말을 덧붙입니다.



[최욱/유튜브 '매불쇼' 진행자 (지난 5일) : 이놈들이 아주 동경하는 게 전두환이잖아. 그 식으로 온라인상에 탱크로 밀어버려야 돼.]



5·18 광주 민주화운동 조롱 논란이 일었던 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트를 지난달 공개적으로 질타했던 해당 진행자가 한 발언이라 논란이 더 커졌습니다.



[최욱/유튜브 '매불쇼' 진행자 (5월 18일) : (탱크데이) 이거는 의식적으로도 이런 짓은 하면 안 되는 거죠. 와, 이거 너무 심하네. 이거 그냥 넘어갈 문제는 아닌 거 같은데.]



해당 유튜브 채널 댓글창 등을 중심으로 이른바 '탱크 내로남불' 지적이 잇따르자 진행자는 방송 사흘 만에 고개를 숙였습니다.



[최욱/유튜브 '매불쇼' 진행자 (지난 8일) : 저의 발언에 대해 불편해하셨던 분들이 굉장히 많이 있었습니다. 진심으로 사과드리겠습니다.]



같은 방송에 출연했던 정준희 한양대 겸임교수도 보수 지지가 강했던 20대 유권자들을 설득하기란 불가능하다며 이런 의견을 냈는데,



[정준희/한양대 ERICA 교수 (지난 5일) : 저는 합법적인 방식으로 몽둥이를 드는 건 반드시 필요하다고 생각을 하고요. 이들을 합리적으로 설득하는 게 아니라 권력으로 제압해야 됩니다.]



한양대 온라인 커뮤니티에 비판 글이 잇따르고, 국민신문고에 민원이 접수되는 등 비판 여론이 커지고 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 장현기, 화면제공 : SNS 유튜브)