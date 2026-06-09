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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.06.09 06:07 조회수
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1. "부정선거론과 달라…지선 결과는 국민의 경고"

이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 투표용지 부족 사태에 대해 지적하는 건 부정 선거론과는 다르다고 말했습니다. 이번 지방 선거 결과는 정권을 향한 국민의 경고라고 평가했습니다.

2. '용지 부족' 투표소 더 있었다…닷새째 '참정권 시위'

6·3 지방선거 당시 투표용지가 부족했던 투표소가 당초 발표한 50곳이 아닌 91곳이었던 것으로 파악됐습니다. 서울 송파구 올림픽공원 개표소에선 참정권 침해를 규탄하는 시위가 닷새째 이어지고 있습니다.

3. "발포 중단" 압박에…이스라엘·이란 "공격 중지"

전면전 위기로 치닫던 이란과 이스라엘이 서로를 향한 공격을 중단하기로 했습니다. 트럼프 미국 대통령이 당장 사격을 멈추라고 압박한 직후 나온 입장입니다.

4. 뉴욕 증시 반등…'8% 급락 코스피' 반등하나?

간밤 뉴욕 증시는 반도체 종합 지수가 5% 넘게 오르는 등 지난주 후반부터 시작된 급락이 진정됐습니다. 어제 8% 넘게 하락하며 7천400선에서 장을 마감했던 코스피에도 훈풍이 불지 주목됩니다.
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