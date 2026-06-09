뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

마이크론 10% 상승…'AI 투자 불안' 진정

김범주 기자
작성 2026.06.09 06:27 조회수
PIP 닫기
<앵커>

밤사이 뉴욕 증시에선 마이크론이 10%, 반도체 종합 지수도 5% 정도 올랐습니다. 지난주 후반 시작된 폭락이 일단 진정된 건데, 반도체 주가가 당분간은 숨 고르기를 할 거란 전망이 많습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

주말을 보내고 열린 월요일 뉴욕 증시에서 반도체 관련 주식들이 주가를 회복했습니다.

3대 메모리 반도체 회사 중 하나로 우리나라 증시와도 연관이 있는 마이크론 주가는 9.9% 상승했습니다.

인공지능 투자 전망이 과열된 것 아니냐는 우려 속에 지난주 목요일 7%, 금요일엔 13% 주가가 떨어졌었는데, 주말을 지나면서 그런 걱정이 좀 수그러든 것으로 해석됩니다.

반도체 회사들 주가를 종합하는 필라델피아 반도체 지수도 이런 상황을 반영해서 5.6% 올랐습니다.

인텔과 엔비디아, 브로드컴 같은 인공지능 관련 반도체 주식들도 일제히 주가가 올랐습니다.

[저스틴 리벤굿/투자회사 인베스코 분석가 : 목요일, 금요일에 떨어졌던 반도체 회사들 주식이 다시 올랐습니다. 그동안 많이 올랐던 종목들이어서, 사람들이 이성을 찾는데 도움이 어느 정도 됐을 겁니다.]

다만 시장 전문가들은 반도체 관련 주가가 이대로 다시 오르기보다는 단기적으로 숨 고르기를 할 가능성을 더 높게 내다봤습니다.

주요 25개 반도체 회사 주가를 종합하는 ETF 거래에서, 기관과 전문 투자자들이 주가가 오르는 쪽보다는 단기적으로 떨어질 것이라는 쪽에 돈을 두 배 더 걸었습니다.

일종의 공매도를 한 셈인데, 특히 두 달 뒤까지 현재보다 7% 정도 반도체 주가가 떨어진다는 쪽에 전체 자금 중에 10% 이상이 모였습니다.

단기적으로는 한국 시간으로 수요일 밤 발표되는 지난달 미국 소비자 물가와, 목요일 밤 나오는 도매물가 통계에 따라서 상승 분위기가 유지될지 다시 조정이 있을지 정리될 것으로 예상됩니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 정성훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지