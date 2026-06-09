"용지 부족 투표소 전국 91곳"…수사 본격화

<앵커>



6·3 지방선거 당일 투표 용지가 부족했던 투표소는 전국 91곳이라고 선관위가 밝혔습니다. 잠시 투표가 멈췄다 재개된 투표소도 26곳으로 지난 발표보다 대폭 늘어났는데, 수사도 속도를 내고 있습니다.



안희재 기자입니다.



<기자>



중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거 당일 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소가 총 91곳이라고 어젯(8일)밤 밝혔습니다.



전국 1만 4천여 개 투표소 중 140곳에 투표 용지를 더 보냈고, 이중 91개 투표소에서 실제 추가 용지가 쓰였단 겁니다.



잠시라도 투표가 중단됐다가 재개된 투표소는 26곳이라고 덧붙였는데, 지난 5일 발표 때보다 대폭 늘어난 수치입니다.



선관위는 "신속하고 정확한 현황 파악이 늦어진 점에 대해 사과한다"고 밝혔습니다.



관련 수사에 나선 경찰은 지난 주말, 투표 용지가 부족해 선거 당일 투표하지 못한 서울 송파구 시민들을 조사한 데 이어, 선거 사무를 담당했던 지자체 공무원들이 속한 대화방 등을 분석하고 있습니다.



서울 강서구에서도 투표소 두 곳에 투표용지가 추가 공급됐는데, 오전 11시 반, 한 공무원이 "용지 부족이 예상된다"고 말하자, 선관위 직원으로 추정되는 인물이 지난 지방선거 투표 인원을 언급하며 "모자라지 않을 것 같다"고 답합니다.



현장의 요청에도 적극 대응하지 않았던 정황이 속속 드러나고 있는 겁니다.



당일 오후 4시 반쯤 투표가 중단됐던 서울 송파구 투표소 대화방에서도, 이미 오후 2시를 넘어서면서부터 투표용지가 부족하다는 이야기가 시작됐습니다.



경찰은 노태악 전 중앙선관위원장 등 선관위 고위 간부들을 직무 유기 등 혐의로 고발한 보수 성향 시민단체 관계자도 조사했습니다.



대법원은 조희대 대법원장이 노 위원장 사의를 받아들였다고 밝혔습니다.



이재명 대통령 지시에 따라 검찰과 경찰 합동수사본부가 출범하면 선관위에 대한 강제 수사도 본격화할 전망입니다.



(영상취재 : 김흥기·김남성, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 장채우)