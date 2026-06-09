미국 술 창고서 대낮에 위스키 1만여 병 도난당해

▲ 미국 마트

미국 필라델피아 주에서 평일 대낮에 위스키 1만여 병을 빼돌린 사건이 발생해 경찰과 연방수사국(FBI)이 수사에 착수했다고 뉴욕타임스가 7일(현지시간) 보도했습니다.이번 절도 사건은 금요일인 지난 5일 오후 필라델피아의 한 화물 창고에서 발생했습니다.사건 당시 대형 트레일러를 몰고 온 운전사가 신분증을 제시하자 창고 관계자들은 신분증 복사 후 '노블 오크' 버번 위스키 1만 800병을 트레일러에 실었습니다.트레일러에 실린 위스키의 가치는 50만 달러(약 7억 7천100만 원)에 달합니다.1만 병이 넘는 위스키를 실은 트레일러는 창고를 빠져나간 후 행방불명이 됐습니다.노블 오크 버번 위스키를 소유한 회사인 'A21 와인 앤 스피리츠'는 성명을 통해 위스키가 원래 목적지에 도착하지 않았고 조직적인 화물 절도 작전의 희생양이 됐다고 밝혔습니다.A21의 모회사인 '애퍼지 21 홀딩스'의 롭 코흐 최고운영책임자(COO)는 뉴욕타임스와 인터뷰에서 "트레일러 운전사가 구매 주문서를 제시하지 않았다"며 이는 보안 절차상의 누락 행위라고 지적했습니다.코흐 COO는 "내부 범죄가 아닌 사이버 범죄로 추정하고 있다"며 "때때로 다른 회사가 컴퓨터 시스템을 탈취해 화물을 가로채는 경우가 있다"고 말했습니다.그는 도난당한 위스키가 승인되지 않은 경로와 2차 도매상, 온라인 시장 등을 통해 유통될 가능성이 있다며, 대량의 노블 오크 버번 위스키를 제공하겠다는 의심스러운 제안이 있으면 신고해달라고 당부했습니다.필라델피아 경찰과 FBI 필라델피아 지부는 위스키 절도 사건을 수사하고 있으나 수사 관련 내용을 밝히지 않고 있습니다.미국에서는 값비싼 전자제품보다 하역작업이 쉬운 음료와 식품 화물 절도범죄가 기승을 부리고 있다고 합니다.화물 절도 예방 및 복구 전문기업인 카고넷은 지난해 화물 절도 범죄 사건 피해액이 전년보다 60%가량 급증한 7억 2천500만 달러(1조 1천180억 원)에 달하는 것으로 추산했습니다.하지만 업계 전문가들은 신고된 화물 절도 사건이 일부분에 불과하다고 지적합니다.전미보험범죄국(NICB)과 FBI는 화물 절도로 인한 연간 피해액이 수백억 달러(수십조 원)에 달할 것이라고 추정하고 있습니다.(사진=연합뉴스)