"부정선거론과 달라"…"선거 결과는 국민의 경고"

<앵커>



이재명 대통령이 이번 지방 선거 결과는 국민의 경고라고 생각한다고 밝혔습니다. 어떻게 선거 때 투표용지가 부족할 수 있느냔 문제 제기는 부정 선거론과는 차원이 다른 얘기라면서 시스템의 문제를 지적해 준 청년들에게 고맙다고 말했습니다.



오늘(9일) 첫 소식 강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거에서 발생한 '투표용지 부족 사태'에 대해 이렇게 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 사실 어처구니없는 일이죠. 모범적 민주국가 대한민국, 이 모든 걸 한순간에 깡그리 망가뜨린 거죠.]



그러면서 '참정권 시위'는 '부정선거론'과 다르다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : '또 그 부정선거야?'라고 할 건 아니다. 그거와는 좀 다르다. 좀 더 감수성 있게 민감하게 우리가 대응하고 대비 대처해야 될 일이다.]



투표를 몇 명이 못 했든, 결과에 영향이 있든 없든, 참정권이란 국민주권이 침해된 건 심각한 문제란 겁니다.



이 대통령 본인도 국민주권에 대한 감수성이 떨어져 있었던 것 같다며, 근본적 고민을 하게 해준 청년들에게 감사하다고 했습니다.



[이재명 대통령 : '민주공화국 대한민국의 주권 행사에 관한 근본의 문제다'라고 제기한 것에 대해서는 저도 많이 반성하죠.]



이 대통령은 6·3 지방선거 결과에 대해선 '성공 아닌 경고'라고 평가했습니다.



[이재명 대통령 : '이길 거를 졌다', '이겨야 되는 곳을 졌다'라고 하면 그건 문제가 다르죠. 최소한 성공은 아니죠. 결국은 국민들의 경고라고 생각합니다.]



선거 국면의 절실함이나 겸손함, 여당의 확장성을 지적하기도 했는데,



[이재명 대통령 : 골프와 선거는 고개 들면 진다(라는 말이 있습니다.) 겸손한 자세로 죽을 힘을 다하는 거하고 딴마음 먹은 거하고 완전히 다릅니다.]



서울시장 선거 등 주요 격전지의 패배 책임이 정청래 대표의 민주당에 있다는 걸 에둘러 제기했단 해석도 나왔습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 남일)