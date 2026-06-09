'활활' 타오른 자동차…경찰들의 발 빠른 활약

이번에는 경찰관들이 화재 진압부터 범인 검거까지 발 빠르게 해낸 소식이 뒤늦게 알려졌다고요.



자칫 큰 사고로 번질 수 있는 상황에서 경찰관들의 신속한 대응이 빛났던 상황입니다.



지난 3월 새벽에 경기 의정부의 한 지구대에 시민이 뛰어 들어와 차에 불이 났다고 신고했습니다.



당시 근무 중이던 경찰관 6명은 즉시 현장으로 출동했는데요.



일부는 소화기를 들고 가 불길이 번지는 것을 막았고 다른 경찰관들은 근처 빌라의 주민들을 긴급 대피시키며 소방차 진입로 확보에 나섰습니다.



이들의 발 빠른 대처 덕분에 다행히 화재는 신고 14분 만에 큰 피해 없이 진화됐는데요.



경찰들의 활약은 여기서 끝이 아니었습니다.



화재 진압 직후 차량 블랙박스와 CCTV를 분석해 한 남성이 차량 아래로 가연물을 던지고 달아나는 장면을 확인한 것입니다.



추적 끝에 방화 용의자인 40대 남성은 화재 발생 약 2시간 만에 검거하는 데 성공했고 현재 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.



(화면출처 : 경기북부경찰청)