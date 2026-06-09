"유럽 향하던 이민자 보트 전복…최소 11명 사망"

▲ 이탈리아 인근에서 구조되길 기다리는 난민과 이주자들이 타고 있는 보트 (자료사진)

몰타 인근 해역에서 이민자 보트가 뒤집혀 최소 11명이 사망했다고 로이터통신 등이 8일(현지시간) 보도했습니다.구조단체 시워치와 이탈리아 해안경비대 등에 따르면 이민자 약 60명이 탄 보트가 전날 몰타 동남동쪽 약 45해리(약 83㎞) 해상에서 전복됐습니다.이탈리아 당국은 순찰정을 현장에 보내 시신 11구를 수습했습니다.나머지 이민자들은 현장을 지나는 어선에 구조된 것으로 전해졌습니다.이 보트는 리비아에서 출발해 유럽으로 향하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌습니다.이탈리아와 몰타, 그리스 등은 북아프리카 이민자들에게 가장 가까운 상륙 지점으로 꼽힙니다.유엔 국제이주기구(IOM)에 따르면 올해 들어 지중해를 횡단하다가 숨지거나 실종된 이주민은 최소 827명이며 이 중에는 아동 14명도 포함됐습니다.이탈리아 내무부에 따르면 올해 들어 이탈리아에 들어온 이민자는 약 1만 2천 명으로 작년 같은 기간의 절반 수준입니다.유럽연합(EU)은 지난 1일 망명 신청을 거부당하거나 출국 명령을 받은 이민자를 임의로 정한 제3국으로 추방할 수 있도록 하는 새로운 규정에 잠정 합의했습니다.(사진=게티이미지코리아)