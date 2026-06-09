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당국 개입에 일단 꺾였지만…물가 밀어올리는 고환율

이태권 기자
작성 2026.06.09 00:49 조회수
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<앵커>

원/달러 환율이 4거래일 만에 하락해 1천535원으로 주간 거래를 마쳤습니다. 개장 직후 1천555원까지 올랐지만, 당국의 개입으로 하락 전환했습니다.

이태권 기자가 취재했습니다.

<기자>

식품 포장재 등을 만드는 한 중소 제조업체입니다.

나프타에서 뽑아내는 폴리에틸렌 등이 주요 원료입니다.

중동 전쟁으로 원료값이 급등한 데다, 환율까지 오르다 보니 비용이 큰 부담입니다.

[정희국/식품 포장재 업체 대표 : 석유 파동 때문에 (원료 값) 인상이 이렇게 55%나 오르고, 환율이 또 이렇게 올라가지고 또 한 5~6%가 또 이제 부담이 되고….]

원두 등을 수입해야 하는 프랜차이즈 커피 전문점들은 고환율을 이유로 잇따라 가격을 올렸습니다.

[박선우/서울 용산구 : 100원, 200원도 한두 잔 먹다 보면, 큰 돈일 수도 있잖아요. 그래서 좀 크게 느껴진다고 생각합니다.]

공항 환전소에선 원/달러 환율이 1,600원을 넘어서며 여행객 부담도 늘었습니다.

고환율은 수입품 가격을 끌어올려 결국 소비자 부담으로 이어집니다.

환율이 10% 오르면 소비자물가 상승률이 약 0.3~0.5%포인트 높아진다는 연구 결과도 있습니다.

원/달러 환율의 고공행진은 미국 기준금리 인상 가능성이 부각되면서 달러가 강세를 보이고 있는 데다, 증시에서 외국인 투자자들이 국내 주식을 최근 한 달간 69조 원어치나 순매도하면서 달러 환전 수요가 크게 늘었기 때문입니다.

금융 당국은 최근에는 환율 오름세에 베팅하는 투기 세력과 해외에서 번 달러를 환전하지 않는 수출 기업들에도 주목하고 있습니다.

[석병훈/이화여대 경제학과 교수 : 달러를 공급해야 될 수출 기업 같은 경우는 대미 투자를 이행해야 돼 가지고 달러를 원화로 환전할 필요가 없기 때문에 수급 불균형으로 더 급등하고 있는 거죠.]

외환 당국이 개입하며 당장의 급한 불은 껐지만, 환율 상승을 부른 외부 요인들이 여전히 강해 단기간 내 방향성을 바꾸기는 어려운 답답한 상황입니다.

(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 장채우)
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