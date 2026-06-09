북 방문해 "각자 주권 이익 수호"…북핵 묵인하나?

<앵커>



시진핑 중국 국가주석이 7년 만에 북한을 찾아 김정은 국무위원장과 정상회담을 했습니다. 시 주석은 북중 두 나라가 각자의 주권과 안보 이익을 확고히 수호해야 한다고 말했는데, 북한의 핵 보유를 사실상 묵인하겠다는 발언 아니냔 해석이 나왔습니다.



김아영 기자가 보도합니다.



<기자>



평양국제공항에 도착한 전용기에서 시진핑 중국 국가 주석 부부가 모습을 나타내고, 김정은 북한 국무위원장 부부가 반갑게 맞이합니다.



북중 정상이 평양에서 다시 악수를 나눈 건 2019년 6월 이후 7년 만입니다.



[조중 친선! 환영!]



김일성 광장에선 21발의 예포 발사, 의장대 사열 등 성대한 환영식이 열렸습니다.



회담은 시진핑 주석의 숙소인 금수산 영빈관에서 열렸습니다.



시 주석은 북중이 전략적 조율과 협력 강화해 나가자며, 양국이 각자의 주권과 안보, 발전 이익을 확고히 수호해야 한다고 밝혔습니다.



북한의 주권과 안보 수호를 공개적으로 언급한 건 북한의 핵 보유를 사실상 묵인하는 메시지가 아니냐는 해석이 나옵니다.



시 주석은 외교뿐 아니라 법 집행, 군대 분야에서의 교류도 강화해 나가겠다고 했고, "국경 통상구의 전면 재개통과 민항 항공편, 국제 여객열차 운행 재개를 계기로 교류도 확대하겠다"고 밝혔습니다.



북한 핵 개발 등의 여파로 위축되어 있던 경제 분야 협력을 사실상 복원해나가겠단 의미로 풀이됩니다.



김정은 위원장도 화답했습니다.



김 위원장은 북중 관계를 제1의 전략 사업으로 규정하면서 중국과 함께 지역, 세계 평화와 번영을 위해 공헌하겠다며 역할론을 강조했습니다.



중국이 핵심 이익으로 꼽는 '하나의 중국' 원칙도 견지한다고 말했습니다.



북중 정상은 정상회담 이후 만찬을 함께 했고, 오늘(9일)은 조중우의탑 등 북중 우호의 상징 시설을 둘러볼 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 정성훈)