트럼프 '발포 중단' 요구 뒤…이란군 "이스라엘 작전 중지"

▲ 도널드 트럼프 미 대통령

이란군은 8일(현지시간) 이스라엘에 대한 작전을 중지한다고 선언했습니다.도널드 트럼프 미 대통령이 소셜미디어에 "이스라엘과 이란은 즉각 발포를 멈춰야 한다"고 요구한 지 약 1시간 만입니다.이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이날 이란 언론들을 통해 낸 성명에서 "시온주의 정권(이스라엘)에 고통스러운 대응을 가했으며 이란군의 작전 중지를 선언한다"고 발표했습니다.이어 "범죄자 미국의 지원 하에 레바논 남부와 다히예(베이루트 근교의 헤즈볼라 근거지)에서 자행된 잔혹한 시온주의 정권의 침략과 악행에 대응, 강력한 이란군은 억압받는 레바논 국민을 지원했다"고 주장했습니다.그러면서 "이란군의 작전이 중지되지만 레바논 남부를 포함, 적들의 침략과 악행이 계속되면 이전보다 훨씬 더 강력하고 압도적인 조치를 하겠다는 점을 분명히 강조한다"고 경고했습니다.이란군은 이스라엘의 7일 베이루트 공습에 보복한다는 명분으로 7일 밤과 8일 새벽 이스라엘을 향해 미사일을 발사해 반격했습니다.이스라엘군은 이란군이 탄도미사일 약 30발을 쐈다고 집계했습니다.이스라엘은 이에 대응해 8일 새벽과 낮 테헤란, 카라지, 이스파한 등 이란 주요 도시를 공습했습니다.예멘의 친이란 반군 후티도 이스라엘 공습에 가담했습니다.