선관위 "용지 추가 송부 투표소 140개"…73곳 더 늘었다

▲ 6·3 지방선거 투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 계속되고 있는 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들이 구호를 외치고 있다.

이번 6·3 지방선거 본투표 당시 전국 140개 투표소에 투표용지 부족분이 추가로 보내진 사실이 확인됐습니다.중앙선거관리위원회는 오늘(8일) 보도자료를 내고 투표용지가 부족할 것으로 예상돼 추가 송부한 투표소는 전국 1만 4천288개 투표소 중 140곳으로 파악됐다고 밝혔습니다.앞서 지난 5일 선관위가 발표한 조사 결과보다 73곳이 더 늘어난 수치로, 지역별로 보면 서울 53개, 경기 36개, 인천 18개, 부산 9개, 대구 7개, 경남 5개, 전남 4개, 울산 3개, 강원 2개, 충북·전북·경북 각각 1개 순입니다.추가로 송부한 투표용지가 실제 투표에 사용된 투표소도 지난 5일보다 41곳 늘어난 91개 투표소로 집계됐습니다.용지 부족으로 투표가 중단됐다가 재개된 투표소 역시 4곳 늘어난 26개 투표소로 파악됐습니다.선관위는 이번 투표용지 부족 사태의 원인과 책임 규명을 위한 '투표지 부족 사태 진상규명위원회'를 오는 10일부터 19일까지 운영합니다.위원회는 시민단체·법조계·언론계·학계로부터 추천받은 외부 인사 총 6명으로 구성됐으며 한국여성변호사회 회장을 지낸 조현욱 변호사가 위원장을 맡습니다.위원회는 투표용지 인쇄와 배정, 수급관리 등 전반을 조사할 예정이며, 상황 발생 후 투표소 운영과 초동 조치 및 보고 체계의 적정성 등도 판단할 방침입니다.투표용지 부족 현상이 나타난 투표소가 추가로 있는지 등도 조사 대상입니다.선관위는 또 조희대 대법원장이 노태악 중앙선관위원장의 지명 해제를 통보함에 따라 위철환 상임위원이 중앙선관위원장 직무를 대행한다고 밝혔습니다.허철훈 사무총장의 면직안도 수리돼 강동완 사무차장이 사무총장 직무를 대행하며, 선관위는 선거정책실장과 선거1국장을 오는 9일 자로 직위 해제하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)