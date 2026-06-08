김태원 아워홈 대표 "용인 공장 끼임 사고 사죄…재발 방지책 마련"

▲ 아워홈

아워홈 용인 공장에서 1년여 만에 노동자 끼임 사고가 다시 발생한 데 대해 김태원 대표이사가 공식 사과했습니다.김 대표는 오늘(8일) 낸 사과문에서 "금일 오후 2시 50분쯤 경기 용인 제2공장에서 발생한 사고로 근무 직원 1명이 중상을 입었다"며 "제품 포장 작업 도중 발생한 끼임 사고로 사고 직후 구조해 응급조치 후 현재 병원에서 집중 치료가 진행 중"이라고 밝혔습니다.이어 "업무 현장에서 절대 있어서는 안 될 일이 발생한 데 대해 대표이사로서 이유 여하를 막론하고 깊이 사죄드린다"며 "특히 중상을 입은 직원과 가족분들께 머리 숙여 사과드린다"고 말했습니다.그는 "회사는 해당 직원의 치료와 회복을 위해 최선을 다하고 필요한 모든 지원을 할 예정"이라며 "사고가 발생한 생산라인은 현재 운영을 전면 중단했으며 지방자치단체와 관계기관 주도로 사고 원인을 조사 중"이라고 설명했습니다.그러면서 "사고 원인 파악을 위한 모든 절차에 적극 협조하고 전 사업장에 대한 긴급 안전점검을 통해 재발 방지 대책을 마련하며 사고 수습 및 원인 규명을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.아워홈 용인공장에서는 지난해 4월에도 30대 노동자가 작업 도중 끼임 사고를 당해 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 결국 숨진 바 있습니다.(사진=아워홈 제공, 연합뉴스)