'명예영국인' 백진경, 난임 3년 만에 임신 경사…"출산은 영국에서"

영국 거주 인플루언서이자 유튜버 '명예영국인' 백진경이 결혼 4년 만에 임신 소식을 직접 전했다.



백진경은 8일 오후 자신의 유튜브 채널에 영상을 올리고 "제가 임신 14주"라며 2세 소식을 공개했다.



초음파 사진을 공개한 백진경은 "어떻게 말씀드려야 할지 고민이 많았지만 좋은 소식인 만큼 직접 이야기하고 싶었다. 남편이 아이를 정말 좋아한다. 저도 유튜브 활동을 시작하면서 언제쯤 아이를 가지면 좋을지 고민하던 시기에 갑자기 아이가 찾아왔다."고 기뻐하면서 "3년 동안 난임이었는데 언제쯤 아이를 가지면 좋을지 고민하는 시기에 아이가 찾아왔다."고 밝혔다.



영국 배우 로한 네드와 결혼 4주년을 맞은 그는 "한국에서 약 3개월 동안 머문 뒤 영국에 돌아간 날 아이가 생겼다. 정말 신기하고 아직도 현실감이 없다."면서 "모든 사람이 소중하게 느껴진다. 다른 사람을 봐도 저 사람 역시 누군가가 소중하게 품어 낳은 자식이라는 생각이 든다"고 말했다.



출산 예정일은 오는 12월 8일로, 영국에서 아기를 품에 안을 계획이다. 건강한 출산을 위해 식단과 운동을 하며 혈당 관리 중이다.



마지막으로 백진경은 "채널의 정체성이 바뀌는 것은 아니다. 가족 유튜브로 방향을 바꿀 생각은 없다. 지금처럼 제가 경험하는 영국 생활과 일상을 계속 공유할 것"이라고 강조했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)