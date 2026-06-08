국민의힘 "이 대통령 다주택자는 복사도 안 시킨다더니 총리로 지명"

▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 한성숙 국무총리 후보의 '다주택 보유 논란'을 두고 "내로남불이자 위선의 극치"라며 공세를 펼쳤습니다.박성훈 수석대변인은 오늘(8일) 논평을 내고 "이 대통령은 부동산 정책 협의 과정에서 이해관계자를 철저히 배제해야 한다며 '용지를 복사하는 직원조차도 다주택자여선 안 된다'라고까지 말했다"며 "이재명 대통령이 그간 국민 앞에서 한 말과 정면으로 배치된다"고 말했습니다.그러면서 "사실상 다주택자를 부동산 정책 논의는 물론 공직사회에서도 배제해야 할 대상처럼 규정했던 것"이라며 "정작 국정을 총괄하는 국무총리 후보자에게는 그 원칙이 적용되지 않는 것이냐"고 반문했습니다.박 수석대변인은 또 "이 대통령이 세운 기준에 따르면 한 후보자는 부동산 정책에 관여하기는커녕 용지 복사조차 맡겨선 안 되는 자격 미달 후보"라며 "대통령의 기준이 여전히 유효하다면 한 후보자는 부적격이고, 기준이 바뀌었다면 (이 대통령이) 국민 앞에 먼저 사과하고 설명하는 것이 순서"라고 강조했습니다.박 수석대변인은 "공직 사회의 말단 직원에게까지 투기 의혹의 잣대를 들이대며 도덕적 결벽증에 가까운 기준을 요구했던 정권이 왜 총리 후보자 앞에서는 침묵하냐"며 "국민들이 가장 혐오하는 특권의식의 전형"이라고 비판했습니다.이어 "서민들에게는 집 한 채 마련하는 것조차 사치처럼 만들어놓고, 정작 총리 후보자로는 수십억 원대 부동산 자산을 보유한 인물을 내세우는 모습은 국민 상식과 동떨어진 전형적인 내로남불이자 위선의 극치"라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)