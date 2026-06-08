시진핑 "북중, 외교·법·군대 등 교류 강화해야"

▲ 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 오늘(8일) 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 갖고 외교·법집행·군대 등 각 분야에서의 교류 강화를 강조했습니다.중국 관영 신화통신은 오늘 오후 시 주석이 김 위원장과 평양 금수산 영빈관에서 정상회담을 갖고, 중조(중국과 북한) 관계 발전을 위한 의견을 제시하며 이렇게 말했다고 보도했습니다.시 주석은 "양당 각급·각 분야의 우호 교류를 더욱 확대하고 활성화하며, 당 건설과 국정 운영 경험 교류를 심화해야 한다"며 "외교·법집행·군대 등 분야의 교류를 강화하고, 나와 (김정은) 총서기 동지가 도달한 중요 합의를 잘 이행해 중조 관계 발전을 위한 지혜와 역량을 모아야 한다"고 강조했습니다.이어 "발전 전략 연계를 강화하고 무역·농업·건설·과학기술·보건의료 등 실질 협력을 확대해 양국 인민에게 더 큰 혜택을 주기를 원한다"며 "국경 통상구의 전면 재개통과 민항 항공편, 국제 여객열차 운행 재개를 계기로 인적 교류를 확대하고 쌍방향 교류를 실현해야 한다"고 제시했습니다.시 주석은 또 민간 소통과 유대를 강조하면서 "피로 맺어진 중조 전통 우호는 양국 인민의 공동의 소중한 재산"이라며 북한 내 중국인민지원군 열사 기념시설 유지·관리와 혁명 전통 교육 및 청소년 사상교육을 함께 실시해 전통 우호를 계승하길 원한다고 밝혔습니다.이밖에 "중조 양국은 전략적 조율과 협력을 강화하고, 각자의 주권·안보·발전 이익을 확고히 수호하며, 지역의 평화와 발전을 공동으로 유지해야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=신화통신 캡처, 연합뉴스)