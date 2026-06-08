트럼프, 이스라엘·이란에 "즉각 멈추라" 공습 자제 촉구

▲트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령이 "이스라엘과 이란은 즉각 '사격'을 멈춰야 한다"며 교전 중단을 촉구했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 8일 트루스소셜에 올린 글에서 이렇게 말하고 양측의 충돌이 더는 커져서는 안 된다는 입장을 밝혔습니다.이번 발언은 올해 4월 휴전 후 처음으로 이란과 이스라엘이 서로 미사일을 발사해 분쟁이 다시 확대되는 국면에서 나왔습니다.국제사회는 이스라엘과 이란의 교전 때문에 미국과 이란의 휴전이 깨지고 종전협상도 좌초될 수 있다고 우려하고 있습니다.트럼프 대통령은 전날엔 미국 언론과 전화 인터뷰를 통해 이란에 "미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상) 테이블로 돌아와 합의하라"고 촉구했습니다.아울러 이스라엘을 향해서도 "보복하지 않기를 바란다"며 맞대응하지 말라고 압박했습니다.이란은 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습에 따른 보복 조치라며 전날 이스라엘 북부를 겨냥해 탄도 미사일 11발을 발사했습니다.레바논은 친이란 무장정파 헤즈볼라의 근거지입니다.이란의 공습에 이스라엘도 곧바로 반격을 가했습니다.양측이 보복과 재보복의 악순환에 빠져들면서 이날 테헤란을 비롯해 여러 도시에서 폭발음이 들렸다고 이란 매체들은 전했습니다.