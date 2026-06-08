[날씨/XR] 당분간 초여름 더위…습도 낮아 체감온도↓

이번 주 중에는 큰 더위 걱정 안 하셔도 되겠습니다.



오늘(8일)도 서울의 낮 기온이 26.4도 보였지만, 습도가 낮아서 체감하는 온도는 25도 선에 머물렀는데요.



당분간 우리나라 대기 상층에 차고 건조한 공기가 머물면서 기온 예년 이맘때와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



밤공기도 제법 서늘하니까요.



옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



다만 낮 동안은 자외선 지수가 매우 높겠습니다.



내일도 전국 대부분 지역의 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오를 텐데요.



특히 볕이 가장 강한 낮 10시부터 3시 사이에는 가급적 그늘에 머무시는 게 좋겠습니다.



오늘 강원도에는 소나기구름이 지났고요, 또 남해안과 제주에는 기압골이 지나면서 비가 내렸습니다.



지금도 하늘에 구름이 가득 끼어 있는 모습이지만, 내일은 서해상에서 다가오는 고기압의 영향을 받으면서 전국 하늘 대체로 맑아지겠습니다.



다만 내일도 오후 한때 태백을 비롯한 강원 남부 산지와 경북 북동 산지에는 약한 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



아침 기온 보겠습니다.



서울이 16도, 춘천이 13도로 오늘보다 조금 더 낮겠습니다.



낮 기온은 서울이 27도, 광주와 대구가 29도까지 올라 덥겠습니다.



당분간 강원도에는 비나 소나기가 자주 내리겠고요, 수요일에는 경기 북부 지역에도 비가 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)