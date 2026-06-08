뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 당분간 초여름 더위…습도 낮아 체감온도↓

SBS 뉴스
작성 2026.06.08 21:34 조회수
PIP 닫기
이번 주 중에는 큰 더위 걱정 안 하셔도 되겠습니다.

오늘(8일)도 서울의 낮 기온이 26.4도 보였지만, 습도가 낮아서 체감하는 온도는 25도 선에 머물렀는데요.

당분간 우리나라 대기 상층에 차고 건조한 공기가 머물면서 기온 예년 이맘때와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

밤공기도 제법 서늘하니까요.

옷차림 잘해 주셔야겠습니다.

다만 낮 동안은 자외선 지수가 매우 높겠습니다.

내일도 전국 대부분 지역의 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오를 텐데요.

특히 볕이 가장 강한 낮 10시부터 3시 사이에는 가급적 그늘에 머무시는 게 좋겠습니다.

오늘 강원도에는 소나기구름이 지났고요, 또 남해안과 제주에는 기압골이 지나면서 비가 내렸습니다.

지금도 하늘에 구름이 가득 끼어 있는 모습이지만, 내일은 서해상에서 다가오는 고기압의 영향을 받으면서 전국 하늘 대체로 맑아지겠습니다.

다만 내일도 오후 한때 태백을 비롯한 강원 남부 산지와 경북 북동 산지에는 약한 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

아침 기온 보겠습니다.

서울이 16도, 춘천이 13도로 오늘보다 조금 더 낮겠습니다.

낮 기온은 서울이 27도, 광주와 대구가 29도까지 올라 덥겠습니다.

당분간 강원도에는 비나 소나기가 자주 내리겠고요, 수요일에는 경기 북부 지역에도 비가 내리겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지