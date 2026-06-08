북 방문한 시진핑 "각자 주권 이익 수호"…북핵 묵인하나

<앵커>



시진핑 중국 국가주석이 7년 만에 북한을 국빈 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 가졌습니다. 시 주석은 양국이 각자의 주권과 안보 이익을 수호해야 한다고 언급했는데, 북한의 핵 보유를 사실상 용인하는 것 아니냐는 해석이 나옵니다.



김아영 기자가 보도합니다.



<기자>



평양 국제공항에 내린 전용기에서 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 모습을 나타냈습니다.



활주로에서 대기하고 있던 북한 김정은 위원장과 아내 리설주가 반갑게 맞이합니다.



북중 정상이 평양에서 다시 악수를 나눈 건 2019년 6월 이후 7년 만입니다.



북중 정상은 오토바이 행렬의 호위를 받으며 인파가 몰려 있는 김일성광장으로 향했습니다.



[조중 친선! 환영!]



21발의 예포 발사, 의장대 사열 등 성대한 환영식이 진행됐고, 꽃술과 양국 국기를 든 주민들이 분위기를 띄웠습니다.



정상회담은 시진핑 주석의 숙소인 금수산 영빈관에서 개최됐습니다.



시진핑 주석은 북중이 전략적 조율과 협력 강화해 나가자며, 양국이 각자의 주권과 안보, 발전 이익을 확고히 수호해야 한다고 밝혔습니다.



북한의 주권과 안보 수호를 공개적으로 언급한 건 북한의 핵 보유를 사실상 묵인하는 메시지가 아니냐는 해석이 나옵니다.



시 주석은 방북에 앞서 북한 노동신문에 글을 기고했는데, 7년 전과는 달리 한반도 문제 해결이나 비핵화는 단 한 차례도 언급하지 않았습니다.



시 주석은 외교뿐 아니라 법 집행, 군대 분야에서의 교류도 강화해 나가겠다고 했고, 국경 통상구도 전면 재개통해 인적 교류를 확대하겠다고 예고했습니다.



북한 핵 개발 등의 여파로 위축되어 있던 경제 분야 협력까지 사실상 재가동하겠다는 의미로 볼 수 있습니다.



김정은 위원장도 화답했습니다.



김 위원장은 북중 관계를 가장 중대한 제1의 전략 사업으로 규정하면서 중국과 함께 지역, 세계 평화와 번영을 위해 공헌하겠다며 역할론을 강조했습니다.



중국이 가장 듣고 싶어 하는 이슈, '하나의 중국' 원칙도 견지한다고 말했습니다.



북중 정상은 정상회담을 마친 뒤 대집단 체조 등 공연 관람과 만찬을 함께 하고 내일(9일)은 조중우의탑 등 북중 우호의 상징 시설을 둘러볼 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 채철호)