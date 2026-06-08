'꼴찌 추락 위기' 롯데 자이언츠, 5일 만에 투수 코치 재교체

▲ 롯데 김태형 감독

프로야구 최하위 추락 위기에 놓인 롯데 자이언츠가 5일 만에 1군 투수 코치를 다시 교체했습니다.롯데는 휴식일인 오늘(8일) 김현욱 투수 코치를 엔트리 말소했습니다.거인 군단은 지난 3일 분위기 쇄신 차원에서 김상진 투수 코치와 백용환 배터리 코치 등 코치 2명을 내리고 김현욱 2군 투수 코치, 용덕한 드림팀 배터리 코치를 1군으로 부른 바 있습니다.롯데는 9일 김상진 코치를 다시 1군으로 콜업할 예정입니다.5일 만에 투수 코치를 다시 바꾼 건 최근 구단 성적 및 팀 분위기와 관련 있습니다.롯데는 지난 달 24일부터 최근 13경기에서 3승 10패 승률 0.231의 부진한 성적을 거뒀습니다.아울러 코치진 교체를 단행한 뒤 치른 최근 5경기에선 1승 4패를 기록하면서 최하위 키움 히어로즈에 1.5 경기 차 추격을 허용했습니다.롯데는 이날 내야수 김민성과 포수 정보근, 투수 정성종 등 선수 3명도 2군으로 내려보냈습니다.감독 통산 800승 기록에 1승을 남겨둔 김태형 롯데 감독은 9일 부산 사직구장에서 열리는 두산 베어스와 홈 경기에서 다시 기록 도전에 나섭니다.한편 이날 키움은 베테랑 내야수 안치홍과 외야수 추재현, 포수 박성빈을 말소했습니다.키움 구단은 "안치홍은 오늘 병원 진료 결과 왼쪽 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 힘줄염 진단을 받았다"며 "큰 부상은 아니지만, 통증이 있어서 당분간 휴식을 취할 예정이고 경과를 지켜본 뒤 복귀 일정을 정할 계획"이라고 전했습니다.안치홍은 올 시즌 57경기에서 타율 0.291, 4홈런, 24타점으로 활약했습니다.(사진=연합뉴스)