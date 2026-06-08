이 대통령, 4부 요인 회동 "선거 관리 대개혁 방안 마련"

<앵커>



이재명 대통령은 오늘(8일) 국회의장, 대법원장 등과 회동했습니다. 투표용지 부족 사태에 대한 초유의 4부 요인 회동이 긴급하게 이뤄진 겁니다. 청와대는 '선거 관리의 대개혁 방안'을 마련하기로 했다고 밝혔습니다.



박예린 기자가 취재했습니다.



<기자>



6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 대응 방안을 논의하기 위해 오늘 청와대에서 열린 이재명 대통령과 4부 요인의 긴급 회동.



헌법상 중앙선거관리위원들을 선출 또는 지명하는 국회의 조정식 의장과 대법원의 조희대 원장을 포함해 김상환 헌법재판소장과 김민석 국무총리가 참석했습니다.



이 대통령은 헌정 질서 위기를 극복하기 위해 4부 요인들이 책임 있는 역할을 다해달라고 당부했다고 청와대는 전했습니다.



[이재명 대통령 : 그 숫자가 얼마가 되든 그 결과에 영향이 있든 없든 투표권 행사를 제대로 보장하지 못했다, 입이 열 개라도 할 말이 없는 매우 심각한 문제입니다.]



조정식 국회의장은 선거관리위원회를 질타했고,



[조정식/국회의장 : 헌법적 독립성이란 그늘 아래서 국민의 참정권을 대하는 태도가 얼마나 안일해질 수 있는가를 저는 적나라하게 드러낸 것이라고 봅니다.]



조희대 대법원장은 '사법부 역시 헌법과 법률이 부여한 본연의 역할을 통해 선거의 공정성과 국민의 권리를 지키는 데 최선을 다할 것'이라고 강조했습니다.



[조희대/대법원장 : 충격적인 일이 벌어졌습니다만 이번 일이 오히려 전화위복의 계기가 되기를 바랍니다.]



1시간 동안 진행된 회동에서 이 대통령을 비롯한 참석자들은 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 방안 마련에 뜻을 모았다고 청와대는 전했습니다.



[이규연/청와대 홍보소통수석 : (관계자들에게) 행정적·법적 책임을 엄정하게 물어야 하며, 선거 관리 대개혁 방안을 마련하기로 했습니다.]



다만, 법 개정에 대해선 국회를 중심으로 논의하기로 했고, 개헌에 대한 이야기는 안 나왔다고 청와대는 전했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박선수)