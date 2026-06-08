"용지 부족 예상" 오전부터 알렸는데…돌아온 반전 답변

<앵커>



지금부터는 투표용지 부족 사태로 이어갑니다. 지난주 선거 당일, 전국에서 투표용지 4천700여 장이 부족했던 것으로 확인됐습니다. 그 가운데 100장 넘게 모자랐던 투표소는 모두 서울에 있었습니다. 선관위에게 법적 책임을 묻기 위한 검경 수사도 본격화하고 있습니다.



보도에 동은영 기자입니다.



<기자>



6·3 지방선거 당일 투표용지 부족 사태를 수사하고 있는 경찰은 우선 사실관계 파악에 주력하고 있습니다.



경찰은 지방선거 당일, 모두 전국 50개 투표소에서 모두 4천726장의 투표용지가 부족했고, 그 가운데 100장 넘게 부족했던 곳은 17곳으로, 모두 서울 투표소였다는 점을 확인했습니다.



경찰은 지난 주말, 투표용지가 부족해 선거 당일 투표하지 못했던 서울 송파구 시민들을 조사했습니다.



또, 선거 사무 업무를 담당했던 서울 지자체 공무원들이 속한 카카오톡 대화방 등을 분석하고 있습니다.



서울 강서구에서도 투표소 2곳에 투표용지가 추가 공급됐는데, 오전 11시 반, 한 공무원이 "용지 부족이 예상된다"고 말하자, 선관위 직원으로 추정되는 인물이 지난 지방선거 투표 인원을 언급하며 "모자라지 않을 것 같다"고 답합니다.



투표소 현장의 요청에도 적극적으로 대응하지 않았던 정황이 속속 드러나고 있는 겁니다.



당일 오후 4시 반쯤 투표가 중단됐던 서울 송파구 투표소 대화방에서도, 이미 오후 2시를 넘어서면서부터 투표용지가 부족하다는 이야기가 시작됐습니다.



경찰은 오늘(8일) 노태악 전 중앙선관위원장 등 선관위 고위 간부들을 직무 유기 등 혐의로 고발한 보수 성향 시민단체 관계자도 조사했습니다.



대법원은 조금 전 조희대 대법원장이 노 위원장이 표명한 사의를 받아들였다고 밝혔습니다.



이재명 대통령 지시에 따라 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부도 곧 꾸려질 전망입니다.



합수본 출범 직후에는 선관위에 대한 압수수색 등 강제 수사도 본격화될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김흥기·김남성, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 장채우)