젠슨 황 "한국에 AI 클라우드 구축…네모트론·피지컬AI 협력"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥을 방문해 이해진 네이버 의장과 인사하고 있다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 네이버 제2사옥 1784를 방문해 "한국과 전 세계에 거대한 인공지능(AI) 클라우드를 구축할 것"이라고 밝혔습니다.황 CEO는 "네이버는 한국 최초의 클라우드이자 AI 기업으로 양사의 파트너십은 제게 오랜 기간 매우 소중한 자산이다"라며 "이 의장은 기술분야 선구자이자 세계적인 리더다"라고 말했습니다.앞서 양사는 GW(기가와트)급 초대형 글로벌 AI 팩토리를 구축한다고 발표했습니다.이 의장은 "네이버는 아시아 최초로 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 도입해 슈퍼팟을 구축했던 기업으로 그때부터 인연을 맺었다"라며 "지난번 샌프란시스코에 초대해주셨을 때 황 CEO가 화이트보드에 직접 그림을 그리며 제안해주신 미래 파트너십 청사진을 바탕으로 힘을 합쳐 일해왔다"라고 답했습니다.황 CEO는 이날 오후 경기 성남 네이버 1784에서 이해진 네이버 이사회 의장과 만나 이같이 말하고, 네이버와 엔비디아 간 인공지능 AI 인프라 협력 기대감을 키웠습니다.황 CEO는 이 의장과의 미디어 스크럼에서 네모트론, AI 클라우드, 피지컬 AI 등 네이버와의 세 가지 협력 분야를 발표했습니다.황 CEO는 "엔비디아의 프런티어 AI 랩이 네이버와 파트너십을 맺는다"라며 "네이버와 개방형 프런티어 AI 모델을 구축하기 위한 네모트론 연합으로 팀을 이루고 있다"라고 말했습니다.황 CEO에 따르면 네모트론 연합에서 네이버의 역할은 프런티어 AI 모델을 네이버 클라우드, 네이버 로보틱스, 네이버 서비스 등으로 미세조정(파인튜닝)하고 엔비디아와 힘을 합쳐 월드 모델을 만드는 일입니다.이어 황 CEO는 "양사는 AI 클라우드를 구축하기 위해 협력할 것이다"라며 "네이버는 이미 한국에서 가장 큰 클라우드 서비스 제공업체로 AI 팩토리는 향후 GW(기가와트)까지 확장할 계획이다"라고 했습니다.그러면서 "마지막으로 피지컬 AI의 경우 한국이 엄청난 우위를 점하고 있는 분야다"라며 "네이버는 오랜 기간 로봇시스템을 구축해왔으며 제가 조금 전 위층에 있을 때 로봇이 서빙해준 아이스 커피를 맛있게 마셨다. 이를 더욱 가속하기 위해 네이버와 함께 협력할 것이다"라고 강조했습니다.이 의장은 엔비디아와 협력하는 국내 대기업과 대비되는 네이버의 차별점을 묻자 "단순한 미래 계획이 아닌, 급격히 늘어나는 AI 시장 수요를 지금 당장 충족할 수 있는 국내 유일한 기업이라는 점이 엔비디아가 네이버를 선택한 배경"이라고 강조했습니다.그는 또 네이버웹툰이 준비한 이벤트에서는 "GPU(그래픽처리장치)를 많이 가질수록 더 많이 일할 수 있고, 더 행복해질 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "GPU는 행복이다"라고 언급하기도 했습니다.네이버웹툰은 현장에서 두 사람의 만남을 기념해 대표작 중 하나인 '역대급 영지 설계사' 작가들이 제작한 짧은 만화를 선보이기도 했습니다.황 CEO는 또 네이버 1784 지하 1층 비전스튜디오에서 진행된 치지직 라이브방송에 출연했습니다.그는 "게임은 한국에 도입되기 전까지는 그저 재미로 즐기는 영역이었지만 이기기를 좋아하고 모든 것을 완벽하게 만들고자 하는 한국인들 덕분에 비로소 스포츠가 되었다"라고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)