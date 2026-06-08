'참교육' 흥행 이끄는 김무열…액션·코믹·순애보 다 잡았다

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'을 통해 전 세계 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사하고 있다.



지난 5일 전격 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자들의 편에 서서 무법지대가 된 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품이다. 신선한 소재와 통쾌한 전개에 힘입어 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록하며 무서운 흥행 돌풍을 일으키고 있다.



극 중 김무열은 교권보호국 감독관 '나화진' 역을 맡아, 상처받은 이들의 마음을 치유하는 섬세한 감정 연기부터 스크린을 압도하는 타격감 넘치는 액션까지 완벽하게 소화하며 새로운 결의 카리스마로 극을 힘있게 이끌고 있다.



무엇보다 김무열은 교육 현장의 여러 문제점들을 다룬 다채로운 에피소드 속에서 극의 분위기를 자유자재로 조절하며 몰입도를 높였다. 특유의 여유로운 태도와 설렁설렁한 말투로 교권보호국 멤버들과의 케미를 무르익게 만드는가 하면, 화진 표 엉뚱한 '아재 개그'를 주고받으며 유쾌한 무드를 더했다. 그러다가도 사건의 본질을 꿰뚫고 깊은 감정을 풀어내는 진중한 반전 모습으로 시청자들에게 진한 여운과 감동을 안겼다.



그뿐만 아니라 화진의 밝고 능글맞은 모습 이면에 자리한 깊은 상처는 캐릭터의 서사에 설득력을 더했다. 과거 약혼했던 최가윤(하영 분)을 추억할 때 보여준 김무열의 처연하고 섬세한 눈빛 연기는 가슴속 묻어두었던 아픔을 고스란히 전달했다. 이러한 순애보적인 면모는 그가 왜 그토록 교권보호국 활동에 온몸을 던지며 진심을 다하는지 시청자들을 납득시키며 뭉클함을 자아냈다.



드라마의 백미인 김무열 표 거침없는 실전 액션 역시 단연 시선을 사로잡는다. 학생과 교사 등 학교 내 약자이자 피해자들의 대변인으로 나선 그는 답답한 속을 단숨에 뚫어주는 통쾌한 맨몸 액션과 박진감 넘치는 모션으로 극적 쾌감을 극대화했다. 특히 완급 조절을 하다가도 상대의 악행 앞에서는 순식간에 눈빛이 돌변하는 스피디한 액션을 선사, 화진의 거친 야생마 같은 매력을 표출함과 동시에 피해자들의 억눌린 감정까지 대리 해소시키며 호평을 이끌어내고 있다.



이처럼 '참교육'에서 모든 교육계 문제를 해결하는 '교권보호국의 화타'로 나서며 강렬한 전율을 안긴 김무열. 그는 능글맞은 이미지와 진중한 내면을 완벽하게 대비시켜 흥미를 끌어올린 것은 물론, 대체 불가한 액션 배우로서의 진가를 다시 한번 증명해 냈다.



코믹, 드라마, 액션 장르를 종횡무진 넘나들며 입체적인 캐릭터를 완성해 낸 김무열의 '참교육' 활약에 전 세계 시청자들의 이목이 집중되고 있다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)