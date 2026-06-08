이스라엘군 "이란 방공망에 대규모 공습…복구한 방어 체계 파괴"

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전쟁 발발 100일 만에 이란과 교전을 재개한 이스라엘이 이란의 방공 시스템을 겨냥한 대규모 공습을 감행했다고 밝혔습니다.이스라엘군은 현지시간 8일 "이스라엘 공군(IAF)이 조금 전 이란의 방공 시스템을 겨냥한 대규모 공습을 완료했다"고 발표했습니다."밤사이 시작된 이번 공습에는 전투기 수십 대가 투입됐고, 이란 내 전략적 방어 시스템을 타격했다"고 덧붙였습니다.이스라엘군은 또 "이란 정권은 '포효하는 사자' 작전 당시 약화한 탐지 및 방어 능력을 복구하기 위해 최근 이란 전역 곳곳에 방어 체계를 재배치했다"며 "이번 공습으로 해당 시스템들이 파괴됐다"고 주장했습니다.앞서 이란은 이스라엘이 전날 레바논 수도 베이루트를 공습하자 보복 차원에서 같은 날 저녁 이스라엘 북부에 탄도미사일 11발을 발사했습니다.지난 4월 8일 휴전 이후 이란이 이스라엘 본토를 공격한 건 이번이 처음입니다.예멘의 친이란 반군 후티도 이스라엘을 겨냥해 미사일을 발사했습니다.그러자 이스라엘은 현지시간 8일 새벽 이란의 군사 목표물에 대한 공격을 재개했다고 발표했습니다.이란 매체들은 수도 테헤란을 비롯해 타브리즈, 이스파한에서 잇달아 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.(사진=연합뉴스)