중국, 북중 핵 문제 논의 여부 질의에 "한반도 정책 연속성 유지"

▲ 린젠 중국 외교부 대변인

중국 외교부가 시진핑 중국 국가주석의 방북을 계기로 북중이 북한의 핵 문제를 논의할지 여부에 대해 즉답을 피한 채 원론적 입장을 거듭 밝혔습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 오늘(8일) 북한을 찾은 시 주석이 김정은 국무위원장과 핵 문제를 논의할 것이냐는 질문에 "한반도 문제에 대한 중국 측의 입장과 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다"고 말했습니다.중국이 여전히 북한 비핵화를 추진하고 있느냐는 질문에도 별다른 언급을 하지 않은 채 "시 주석의 북한 국빈 방문에 대해서는 적시에 발표할 예정이니 계속 지켜봐 달라"고만 전했습니다.외교부는 앞서 5일에도 시 주석이 방북 기간 북한 측과 비핵화 문제를 논의할지 여부에 대해 "한반도의 평화와 안정을 유지하는 것은 지역 국가들의 공동 이익에 부합하며 국제사회의 공통 기대"라며 당사국이 정치적 해결을 통해 건설적 노력을 기울이길 바란다고 밝혔습니다.북한 핵 문제를 둘러싼 중국의 역할론은 최근 시 주석을 중심으로 주요국이 엇갈린 논의를 이어가면서 더욱 주목받고 있습니다.지난달 미중 정상회담 이후 미 백악관이 공개한 자료에서 미중은 북한 비핵화라는 공동 목표를 재확인했다고 밝혔습니다.그러나 중국은 최근 러시아와의 정상회담 공동성명에서는 비핵화 문제를 언급하지 않은 채 대북 제재 반대 입장을 강조했습니다.일각에서는 중국이 이번 방북을 조율하는 과정에서 비핵화 의제를 수용할 수 없다는 북한의 의중을 최소한 묵인 내지 양해했을 수 있다는 관측도 나옵니다.시 주석은 오늘 2019년 이후 7년 만에 방북해 1박 2일간 국빈 방문 일정을 시작했습니다.북중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 중국 전승절 행사 참석을 위해 김정은 위원장이 베이징을 찾은 이후 9개월 만입니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)