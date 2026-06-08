[여담야담] 장동혁 "투표용지 부족 사태, 재선거가 우선"…사퇴 요구는 외면

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원

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● 투표지 사태 견해는 ~ ● '참정권 훼손' 분노 ~ ● 국힘 '재선거' 공세



이용우 / 민주당 의원

"투표지 사태, 간단한 문제 아냐…李, 근본 대책 마련할 것"

"장동혁, 책임 회피 수단으로 '재선거' 주장 매우 부적절"

"'재선거' 의지 있다면 국힘 명의로 소청 심사 청구하면 돼"

"선관위 논란, 국정조사·수사·개헌 등 전면적인 논의 필요"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"청년들의 재선거 요구, 참정권 훼손·기득권에 대한 분노 표현"

"장동혁의 재선거 요구는 '사퇴 일축' 위한 방패막이"



양만희 / SBS 논설위원

"장동혁 전면 '재선거 요구'는 정치적 구호…문제 있어"

"국힘 원내대표 선거에 따라 '당론' 수렴될지도 지켜봐야"



● 민주 당권 경쟁 가열



이용우 / 민주당 의원

"민주당, 선거 이후 새로운 민주당으로 거듭나야"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"국민의힘, 선거 결과 반성하고 혁신 위해 머리 맞대야"



양만희 / SBS 논설위원

"'최고위원 사퇴' 이언주, 선거 패배 책임론 제기 위해 선제적 수 둔 듯"



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