[여담야담] 이 대통령 "공소 취소, 법과 상식대로…진상규명 결과 보고 판단"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● 취임 1주년 기자회견 ~ ● 선거 결과 평가는 ~ ● 부동산 정책 평가는 ~ ● 공소 취소 견해는
이용우 / 민주당 의원
"李 회견, 지금까지와 다른 한국 만들겠다는 의지·자신감"
"李, 선거 결과 '저의 부족함' 발언…당 지도부 발언과 대비돼"
"지금 단계서 '공소 취소' 언급 어불성설…진상 규명 후 논할 문제"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"李 회견, 의지 높이 평가하지만…주요 현안에 아전인수격 해석"
"李, 공소 취소 특검법 밀어붙일 가능성…국민 반발 심할 것"
양만희 / SBS 논설위원
"李, 기자회견 솔직하게 발언…국민에 입장 직접 설명하고픈 듯"
"'공소 취소'에 우호적인 생각 가진 것으로 해석할 수 있는 답변"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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