"영화관을 뒤덮을 공포"…구로사와 기요시 '회로', 개봉 25주년 기념 재개봉

구로사와 기요시 감독 작품 '회로'가 개봉 25주년을 맞아 오는 7월 재개봉한다.



'회로'는 기괴한 웹사이트를 발견한 '료스케'와 동료의 죽음을 목격한 '미치', 두 사람이 마주한 세계의 붕괴와 거대한 죽음의 회로를 담은 세기말 호러 스릴러. '큐어', '절규'와 함께 구로사와 기요시 감독의 공포 3부작으로 꼽히는 작품이다.



공포 3부작은 구로사와 기요시 감독을 전 세계에 알렸으며 그중 '회로'는 2000년대 초반 J-호러를 이끈 기념비적인 작품으로 꼽힌다.



'회로'는 제54회 칸 국제영화제 국제비평가협회상 수상, 제34회 시체스 국제판타스틱영화제 비평가상 수상을 통해 독창적인 작품성을 인정받았다. "장르적 재미와 근원적인 공포 사이를 절묘하게 오가며 때때로 섬뜩하고 눈을 뗄 수 없게 한다"(Variety), "우리가 매일 접속하는 디지털 세상, 그 깊은 곳에 괴물이 살고 있다는 섬뜩한 믿음. 그리고 그 믿음은 이 영화를 통해 잔혹한 현실이 된다"(Screen Daily), "단순히 속임수를 쓰지 않고도 당신의 맥박을 뛰게 하고 머리카락을 쭈뼛 서게 만드는 것, 그것이 바로 '회로'가 가진 어둠의 기술이다"(Rolling Stone), "소름 끼치도록 무서운 일본 공포 영화"(The Guardian) 등의 평단의 찬사가 쏟아졌다. 나아가 2006년 할리우드에서 크리스틴 벨, 이안 소머헐더 주연의 영화 '펄스'로 리메이크되며 그 파급력을 증명하기도 했다.



개봉 25주년을 맞아 재개봉되는 이번 영화는 4K 리마스터링 버전으로 보다 선명한 화질로 만날 수 있다. 공개된 해외 오리지널 포스터는 영화가 가진 서늘하고 기이한 미장센으로 단번에 시선을 압도한다. 여기에 "영화관에서 그 어느 때보다 무서웠다(MORE FRIGHTENED THAN I'VE EVER BEEN IN A MOVIE THEATRE)"는 'Time Out New York'의 리뷰가 더해져 마스터피스 호러에 대한 기대감을 높인다.



'회로'는 오는 7월 극장에서 만날 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)