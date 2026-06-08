[머니버스] "개인 투자자들, '실탄' 꽤 많이 소진"…스페이스X '블랙홀' 되나?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원

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● '검은 월요일' 현실화 ~ ● 스페이스X 상장에 '들썩'



박연미 / 경제평론가

"개인 투자자들, 실탄 꽤 많이 소진…초심자 '우려'"

"단기 등락장서 대차거래 등 영향으로 손실 더 커질 수도"



박진호 / SBS 논설위원

"코스피 급락 배경, 반도체 실적 위축 우려"

"미 연준 기준금리 인상 우려·스페이스 X 상장도 급락 배경"



● '1,560원' 뚫은 환율



박연미 / 경제평론가

"2분기 평균 환율, 외환위기 이후 최고치"

"중동 전쟁발 물가 이슈, 환율 상승에 큰 역할"

"우리가 노력해도 환율 끌어내리기 쉽지 않아"



박진호 / SBS 논설위원

"환율, 국제유가 그래프와 동조화…트럼프 입에 따라 변동"

"정부, 외환보유고 투입해 환율 조정해도 '실익 없다' 판단"

"지정학적 변수에 따라 환율도 급속히 '안정'될 가능성"



● '방한' 젠슨 황의 의도는



박연미 / 경제평론가

"젠슨 황, 대기업 총수들과 보기 드문 현장 연출…시민들과 긴밀한 스킨십도"



박진호 / SBS 논설위원

"젠슨 황, 중국 비즈니스 차단돼 한국 선택했다는 배경도"



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