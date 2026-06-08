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[머니버스] "개인 투자자들, '실탄' 꽤 많이 소진"…스페이스X '블랙홀' 되나?

이혜미 기자
작성 2026.06.08 16:45 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● '검은 월요일' 현실화 ~ ● 스페이스X 상장에 '들썩'

박연미 / 경제평론가
"개인 투자자들, 실탄 꽤 많이 소진…초심자 '우려'"
"단기 등락장서 대차거래 등 영향으로 손실 더 커질 수도"

박진호 / SBS 논설위원
"코스피 급락 배경, 반도체 실적 위축 우려"
"미 연준 기준금리 인상 우려·스페이스 X 상장도 급락 배경"

● '1,560원' 뚫은 환율

박연미 / 경제평론가
"2분기 평균 환율, 외환위기 이후 최고치"
"중동 전쟁발 물가 이슈, 환율 상승에 큰 역할"
"우리가 노력해도 환율 끌어내리기 쉽지 않아"

박진호 / SBS 논설위원
"환율, 국제유가 그래프와 동조화…트럼프 입에 따라 변동"
"정부, 외환보유고 투입해 환율 조정해도 '실익 없다' 판단"
"지정학적 변수에 따라 환율도 급속히 '안정'될 가능성" 

● '방한' 젠슨 황의 의도는

박연미 / 경제평론가
"젠슨 황, 대기업 총수들과 보기 드문 현장 연출…시민들과 긴밀한 스킨십도"

박진호 / SBS 논설위원
"젠슨 황, 중국 비즈니스 차단돼 한국 선택했다는 배경도"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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