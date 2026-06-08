이 대통령 "선관위, 방임할 수 없어…합당한 책임져야"

▲ 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 4부 요인 회동에서 발언하고 있다. 가운데 이재명 대통령을 중심으로 시계 방향으로 조희대 대법원장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석, 이규연 홍보소통수석, 봉욱 민정수석, 강훈식 비서실장, 김상환 헌법재판소장, 조정식 국회의장

이재명 대통령이 6·3 지방선거에 불거진 투표용지 부족 사태와 이에 따른 참정권 시위 등과 관련해 4부 요인 회동을 하고 대안·대책 마련 필요성을 강조했습니다.이 대통령은 오늘(8일) 오후, 청와대에서 조정식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리를 만나 이번 사태에 대해 논의했습니다.이 대통령은 "선거는 대한민국의 기본적 헌정 질서의 핵심을 이루는 국민주권의 실현 과정에 관한 것"이라면서, "그 숫자가 얼마가 되든 그 결과에 영향이 있든 없든 투표권 행사가 제대로 보장되지 못했다, 국민주권 행사를 충분히 실현할 수 있게 보장하지 못했다고 하는 것은 입이 열개라도 할 말이 없는 매우 심각한 문제"라고 질타했습니다.이 대통령은 또, "선거관리위원회는 헌법이 정한 독립기관이어서 그 누구도 공식적으로 그 업무에 대해서 왈가왈부 할 수도 없게 되어 있다"며, "심지어 어떤 잘못을 저질러도 감사조차도 할 수 없다는 게 법적 해석이기도 해서 지금 무슨 일이 벌어지는지도 공식적으로 확인하기도 어렵다"고 지적했습니다.그러면서도, "그렇다고 해서 이걸 그대로 방임할 수는 없는 상황이기도 하다"고 강조했습니다.이 대통령은 "오늘 우리 독립된 기관의, 헌법기관의 책임자분들께서 다 모이셨는데 우선은 이 문제를 어떻게 다뤄야 할지 공식적인 논의를 좀 했으면 싶다"고 말했습니다.이어 "뚜렷한 방법이 나오진 않겠지만 일단 진상을 명확하게 하는 것이 필요하겠다"며, "어떤 형태로든 국민의 시각에서 그에 합당한 책임을 져야 할 것 같고 마지막으로는 어떤 가능한 대안, 대책이 있는지도 함께 논의해야 될 것 같다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 앞서 오늘 오전 취임 1주년 기자회견에서 투표용지 부족 사태와 관련 시위에 대해 "부정선거론과 뒤섞여 있기 한데, 좀 다르다"면서, '국민 주권에 대한 존중이 없었던 심각한 문제'라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)