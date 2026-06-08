김일성광장서 시진핑 환영행사…북한 의장대 "건강 기원합니다"

▲ 8일 평양 김일성광장에서 열린 시진핑 중국 국가주석 환영행사

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김정은 북한 국무위원장이 1박 2일간의 방북 일정을 위해 평양에 도착한 시진핑 중국 국가주석을 공항에서 직접 영접했습니다.중국중앙(CC)TV와 신화통신은 시 주석과 부인 펑리위안 여사 등이 탑승한 전용기가 8일 정오쯤 평양 공항에 도착했고, 김 위원장과 부인 리설주 여사가 영접했다고 보도했습니다.시 주석이 비행기에서 내린 뒤 양 정상이 악수했고, 북한 어린이가 시 주석 부부에게 꽃다발을 건넸습니다.공항에는 시 주석 도착 전부터 레드카펫이 깔려있었고, 공항 청사에는 대형 북한 인공기와 중국 오성홍기가 걸렸습니다.또 '습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다', '조중(북중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세' 등 환영 문구가 공항에 내걸렸습니다.현장 영상을 보면 시 주석 탑승차는 의전 오토바이의 호위를 받으며 환영행사 장소인 김일성광장으로 이동했습니다.도로는 시 주석 일행을 위해 비워져 있었고, 오성홍기와 인공기가 가로등마다 나란히 걸렸습니다.김일성광장에서는 시 주석이 탑승한 것으로 보이는 차가 진입하자 김 위원장 부부 내외가 박수를 치며 맞이했습니다.김일성광장 중심 건물 윗쪽에 김일성·김정일 초상화가 걸린 가운데, 같은 건물 아래쪽에 시 주석과 김 위원장의 대형 초상화가 배치됐습니다.CCTV는 "김일성광장 정중앙에 양국 정상의 대형 초상이 걸렸다"며 "양측에는 한글과 중국어로 북중 우의를 강조하는 문구가 눈길을 사로잡았다"고 전했습니다.이어 "양국 정상이 함께 사열대에 올랐다"며 군악대가 양측 국가를 연주했고 예포 21발이 발사됐다고 설명했습니다.또 시 주석이 김 위원장과 함께 북한 의장대를 사열했으며, 의장대가 북한말로 "시진핑 동지의 건강을 기원한다"고 큰 소리로 외쳤다고 소개했습니다.신화통신은 "북한이 김일성광장에서 성대한 환영행사를 열었다"며 "행사 현장이 웅대했고 환호성이 여기저기서 끊임없이 일어났다"고 현장 분위기를 전했습니다.이날 행사장 곳곳은 양측 깃발과 함께 친선을 강조하는 문구들로 장식됐습니다.북한 기병대·의장대·군악대 등이 동원됐고, 군중이 광장을 메우고 깃발과 꽃을 흔들며 북중 친선 관련 구호를 외쳤습니다.풍선을 동원해 환영 분위기를 더했고, 어린이들도 풍선과 깃발을 흔들었습니다.환영행사가 끝난 뒤 한글과 중국어로 된 환영 문구를 단 풍선이 하늘로 날아올랐고, 시 주석 부부는 숙소인 금수산 영빈관으로 향했습니다.CCTV는 시 주석의 이동경로에 북한 주민들이 자발적으로 나와 시 주석을 환영했다고 덧붙였습니다.앞서 2019년 6월 시 주석 방북 당시에도 김 위원장 부부가 공항에서 시 주석 부부를 영접한 바 있습니다.당시에는 1만 명에 가까운 군중이 공항에 나와 꽃다발을 흔들며 구호를 외쳤고, 한복 차림의 어린이들이 춤을 추며 환영했습니다.또 거리에는 25만여 명의 군중이 양국 깃발과 꽃을 흔들고 '조중 친선' 등 구호를 외쳤습니다.(사진=중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)