오세희, 사격 여자 50ｍ 소총 3자세 비공인 세계신기록 수립

▲ 오세희(충북보건과학대)

오세희(충북보건과학대)가 홍범도장군배 전국사격대회에서 한국신기록을 세우고, 공식 세계신기록을 뛰어넘는 비공인 세계신기록급 기록을 달성했습니다.오세희는 오늘(8일) 충북 청주종합사격장에서 열린 제6회 홍범도장군배 전국사격대회 나흘째 여자 대학부 50ｍ 소총 3자세 결선에서 364.3점을 쏴 1위에 올랐습니다.이 기록은 독일의 넬레 슈타르크가 지난달 8일 크로아티아 오시예크에서 열린 유럽선수권대회에서 수립한 국제사격연맹(ISSF) 공식 세계신기록 363.3점을 1.0점 웃도는 점수입니다.다만 홍범도장군배 전국사격대회는 ISSF 공인 국제대회가 아닌 국내 대회라 오세희의 기록은 공식 세계신기록으로 인정되지는 않습니다.오세희는 이날 결선 기록으로 한국신기록, 주니어신기록, 대학부별 신기록을 동시에 세웠습니다.종전 한국신기록은 올해 제2회 IBK기업은행장배에서 김지은(IBK기업은행)이 수립한 362.8점으로, 오세희는 이를 1.5점 넘어섰습니다.그는 2026 아이치·나고야 아시안게임에 한국 사격대표팀으로 출전할 예정입니다.오세희는 경기 후 "결선에서 상대를 이긴다는 생각보다 전에 제가 세웠던 기록을 이긴다는 생각으로 한 발 한 발 쐈다"며 "세계기록보다 1점 높다는 것을 알고 나니 세계대회에서 이것보다 더 높이 쏴야겠다는 생각이 들었다"고 말했습니다.이어 "(지난 대표팀 선발전이) 제 생애 첫 선발전이었는데 생각보다 너무 좋은 결과가 나왔다. 선발되고 나니 아시안게임이 더욱 기대된다"고 덧붙였습니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)