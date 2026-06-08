뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한화 강백호, KBO리그 5월 MVP…개인 첫 수상

유병민 기자
작성 2026.06.08 16:07 조회수
한화 강백호, KBO리그 5월 MVP…개인 첫 수상
▲ 한화 강백호

프로야구 한화 이글스 강백호가 2026 신한 SOL KBO리그 5월 월간 최우수선수상(MVP) 수상자로 선정됐습니다.

한국야구위원회(KBO)는 오늘(8일) "강백호는 기자단 투표 총 35표 중 22표(62.9%), 팬 투표 45만 3천247표 중 20만 7천232표(45.7%), 총점 54.29점을 받아 KIA 타이거즈 황동하(기자단 투표 6표·팬 투표 7만 6천373표·총점 17점)를 제치고 영예를 안았다"고 전했습니다.

강백호는 5월에 열린 23경기에 출전해 타율 0.424, 39안타, 8홈런, 30타점, 21득점을 기록했습니다.

타점과 장타율(0.783)은 1위에 올랐고 타율과 최다 안타, 출루율(0.495), 홈런은 2위를 기록했습니다.

강백호가 월간 MVP를 받은 건 데뷔 후 처음입니다.

한화 선수로는 지난해 3∼4월 코디 폰세(현 토론토 블루제이스) 이후 약 1년만, 한화 타자로는 2023년 7월 노시환 이후 약 3년 만입니다.

강백호에겐 상금 300만 원과 트로피가 전달됩니다.

아울러 모교 서울 이수중학교에도 선수 명의로 기부금 200만 원이 전달될 예정입니다.

(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지