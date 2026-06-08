필리핀 민다나오 남쪽 해역서 규모 7.8 강진…최소 15명 사망

▲ 8일(현지시간) 필리핀 남부에서 규모 7.8의 강진으로 한 쇼핑몰 건물이 무너진 모습

규모 7.8의 강진이 필리핀 남부를 강타해 최소 15명이 숨지는 등 140여 명의 사상자가 발생했습니다.미국 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)에 따르면 필리핀 남부 민다나오섬 남쪽 해역에서 8일 오전 7시 37분(현지시간) 규모 7.8의 강진이 관측됐습니다.지진은 민다나오섬 남코타바토주 제너럴산토스시에서 남쪽으로 약 60㎞ 떨어진 곳에서 발생했으며 진원 깊이는 55.2㎞라고 USGS는 전했습니다.EMSC는 애초 지진 규모를 8.1로 발표했다가 이후 7.8로 수정했습니다.강진 이후 규모 6.5를 비롯한 강한 여진이 여러 차례 이어졌습니다.필리핀 민방위청에 따르면 이번 지진으로 무너진 건물 등에 깔려 지금까지 최소 15명이 숨지고 129명이 부상했다고 AFP 통신이 전했습니다.현지 민방위청 간부 로드 소스메냐는 제너럴산토스 일대에서 몇몇 작은 건물들이 일부 부서지면서 적어도 7명이 숨졌다고 AP 통신에 밝혔습니다.이밖에 남코타바토주, 인근 동다바오주, 발루트섬에서도 5명이 사망한 것으로 알려졌습니다.소스메냐는 차를 타고 출근하던 도중 "우리 픽업트럭이 갑자기 덜컹거려서 타이어에 펑크가 난 줄 알았다"며 "사람들이 집에서 거리로 뛰쳐나왔다"고 말했습니다.지진으로 제너럴산토스 한 쇼핑센터에 있는 패스트푸드 레스토랑 졸리비 점포가 무너졌으며, 비어 있는 한 학교 건물도 붕괴한 것으로 알려졌습니다.제너럴산토스 경찰서의 로버트 데이건은 "여러 건물이 무너졌다"며 "많은 건물이 피해를 봤지만, 지금 구조 작업으로 분주해 그 건물들을 일일이 열거할 수 없다"고 말했습니다.지진 직후 미 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 필리핀, 말레이시아 등지에서 쓰나미(지진해일) 발생 가능성이 있다면서 쓰나미 경보를 발령했습니다.필리핀 정부 산하 화산지진연구소(PhiVolcs)는 지진 여파로 1m 이상 높은 파도가 예상된다며 진앙지와 인접한 남부 해안 지역 주민에게 즉시 고지대나 내륙으로 대피하도록 경보령을 발동하기도 했습니다.페르디난드 마르코스 필리핀 대통령도 피해 지역 주민들에게 즉시 고지대 등으로 대피하고 학교 수업을 중단하도록 지시했습니다.이후 인근 해안 지역 곳곳에서 높이 약 1m 안팎, 최고 1.4m의 쓰나미가 관측됐습니다.이날 오후 PTWC는 쓰나미 위협은 대부분 사라졌다면서도 현지 주민들에게 해수면 변동이 몇 시간 더 지속할 수 있으므로 경계를 늦추지 말고 지역 당국의 경고에 주의를 기울이라고 안내했습니다.필리핀과 가까운 인도네시아 술라웨시섬 연안에서도 약 83㎝ 높이의 쓰나미가 발생했으며, 이후 인도네시아 당국은 쓰나미 경보를 해제했습니다.일본에서도 일본 기상청이 이바라키현과 오키나와현에 걸친 해안에 쓰나미 주의보를 발령해, 오키나와 등 10개 현의 해안 지역 등 주민 19만여 명에게 대피 지시가 내려졌습니다.이후 일본 최남단인 오가사와라제도 오가사와라무라에서 20㎝ 높이의 쓰나미가 도달하는 등 곳곳에서 쓰나미가 관측됐습니다.필리핀은 '불의 고리'로 불리는 환태평양 지진대에 위치해 세계적으로 지진이 잦은 나라로 꼽힙니다.(사진=AP, 연합뉴스)