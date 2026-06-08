'사기·준강제추행' 허경영, 세 번째 청구 끝 보석 석방

▲ 5월 16일 오후 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 사기와 정치자금법 위반, 준강제추행 등의 혐의를 받는 허경영 국가혁명당 명예대표가 구속 전 피의자심문에 앞서 취재진 질문에 답변하고 있다.

사기·준강제추행 등 혐의로 구속 상태에서 재판받던 국가혁명당 허경영 명예대표가 세 번째 보석 청구 끝에 석방됩니다.의정부지법 형사11부(양철한 부장판사)는 오늘(8일) 허 대표 측이 청구한 보석을 인용했습니다.허 대표는 지난해 5월 구속된 뒤 약 1년 1개월 만에 불구속 상태에서 재판받게 됐습니다.허 대표는 지난 2019년부터 2023년까지 자신이 영적 능력이 있다고 주장하며 고가의 상품을 판매한 혐의를 받고 있습니다.또 이른바 '에너지 치료'를 명목으로 신도들의 신체를 접촉해 추행한 혐의도 적용됐습니다.앞서 허 대표 측은 지난 4일 열린 보석 심문에서 기존 병합 사건에 따른 구속영장의 구속 기간 만료가 다가오고 있다며 불구속 상태에서 재판받게 해달라고 요청했습니다.또 허 대표 측은 허 대표가 내년이면 80세의 고령이 되는 점도 강조했습니다.반면 검찰은 증거인멸 우려와 관련자 회유 가능성 등을 이유로 구속 필요성을 주장했습니다.허 대표는 지난해 8월과 12월 두 차례 보석을 청구했지만 모두 기각된 바 있습니다.현재 허 대표와 관련한 정치자금법 위반·횡령 사건은 변론이 종결됐고, 사기·준강제추행 사건은 재판부가 한 차례 교체된 뒤 심리가 진행되고 있습니다.(사진=연합뉴스)