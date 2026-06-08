션, 현충일 맞아 시민들과 6.6km 걸었다…"국가유공자들의 보금자리를 위해"

가수 션이 국가유공자 주거환경 개선을 위한 '2026 6.6 걷기대회'를 성황리에 마무리했다.



한국해비타트는 지난 6일 현충일 서울 남산공원에서 열린 '2026 6.6 걷기대회'에 시민 2,200명이 참여해 국가유공자를 위한 뜻깊은 발걸음을 함께했다고 밝혔다.



이번 행사는 나라를 위해 헌신한 국가유공자들의 희생을 기억하고, 주거 취약 국가유공자들의 주거환경 개선을 지원하기 위해 마련됐다. 참가자들은 남산공원 일대 6.6km 구간을 함께 걸으며 현충일의 의미를 되새겼다.



이번 대회를 통해 시민 참가비 6,600만 원을 비롯해 한국보훈복지의료공단 기부금 1,000만 원, 익명의 개인 후원금 625만 원, 가수 션의 기부금 500만 원이 모였다. 여기에 한국해비타트의 자체 사업비 2억 원이 더해져 총 2억 8,725만 원의 기금이 조성됐다.



모금액 전액은 누수와 누전 위험, 외부 재래식 화장실, 단열 미비 등 열악한 환경에 놓인 국가보훈대상자의 주거환경 개선 사업에 사용될 예정이다.



2023년 첫 개최 이후 올해로 4회째를 맞은 '6.6 걷기대회'의 누적 기부금은 총 13억 4,425만 원에 달한다.



이날 행사에는 캠페인 홍보대사인 가수 션이 참석했으며, 유튜버 이승국이 사회를 맡았다. 뮤지컬 배우 정승원은 애국가를 제창하며 현충일의 의미를 더했다.



션은 "무엇보다 안전하게 완주해 주시길 바란다"며 "참가해 주신 많은 분들께 감사드린다. 여러분의 발걸음이 국가유공자분들의 안락한 보금자리가 될 것"이라고 말했다.



마희자 한국해비타트 이사장은 "나라를 지키기 위해 일생을 바치신 영웅들이 더욱 안전하고 편안한 보금자리에서 노후를 보내실 수 있도록 돕는 것이 우리가 실천할 수 있는 호국보훈"이라고 전했다.



한편 한국해비타트는 2017년부터 2025년까지 독립유공자 후손 148가구의 주거환경 개선을 지원했으며, 가수 션과 함께 '3.1런', '815런' 등 다양한 기부 캠페인을 이어오고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)