시진핑 평양행, 북·러 밀착에 가려진 중국의 '북한 딜레마' 실체와 트럼프의 카드 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



시진핑의 7년 만의 방북: 6월 8일 시진핑 주석의 평양 방문은 단순한 의전이 아닌, 북·러 밀착과 한·일 재무장이라는 복잡한 동북아 실타래를 풀기 위한 고난도 외교전입니다.



중국의 전략적 딜레마: 북한이 우크라이나 전쟁을 계기로 러시아로부터 핵·미사일 기술을 전수받으며 도발을 키우자, 이는 오히려 한국과 일본의 군비 증강을 자극해 중국의 안보 부담으로 되돌아오고 있습니다.



제한적 '빅딜' 가능성: 트럼프 2기 행정부 하에서 비핵화를 유예하는 대신 '핵 동결 및 ICBM 배치 제한'을 골자로 하는 제한적 3차 북·미 회담 시나리오가 부상하고 있습니다.

01. "북한이 중국에 칼을 겨눴다" 우크라 전쟁이 바꾼 판도

02. "트럼프-김정은 3차 회담, 정말 가능할까?" 중국이 꺼낸 협상 카드

03. "마오쩌둥의 실수를 반복하나" 시진핑이 마주한 역사의 덫

Deep Dive Q&A

북한은 우크라이나 전쟁의 최대 수혜자입니다. 무기와 병력을 러시아에 보낸 대가로 미사일·핵 기술을 손에 넣었고, 그 결과 전략적 능력이 급격히 도약했습니다. 시진핑 방문 직전인 현지 시간 6월 7일, 북한 김정은 국무위원장의 여동생 김여정은 "핵 프로그램은 되돌릴 수 없다"고 조선중앙통신 성명을 통해 선언했습니다. 김여정은 "비핵화는 시대착오적 꿈"이라며 미국의 요구를 정면으로 거부했죠.문제는 이 도발이 중국에도 위협이 된다는 점입니다. 뉴욕타임스와 로이터 등 주요 외신에 따르면, 북한의 핵무장은 한국과 일본의 재무장 경쟁을 촉발했고, 두 나라는 명분상 북한을 겨냥하지만 실제로는 중국까지 염두에 둔 군비 증강에 나섰습니다. 중국 입장에서는 러시아를 도우려다 오히려 동북아 안보 구도를 자국에 불리하게 만든 셈입니다.더 큰 골칫거리는 북·러 관계의 심화입니다. 월스트리트저널은 북한이 동유럽의 벨라루스처럼 러시아의 전략적 거점이 된다면, 중국이 시베리아에서 얻는 이익보다 훨씬 큰 위협이 될 수 있다고 경고했습니다.시진핑의 평양 방문은 단순 친선이 아닙니다. 중국은 북한과 미국 간 대화 재개를 통해 숨통을 트려 합니다. 서울의 고위 관료와 북한 전문가들은 최근 몇 주간 트럼프-김정은 3차 정상회담 가능성을 진지하게 거론하기 시작했습니다. 심지어 11월 미국 중간선거 전후로 열릴 수도 있다는 전망까지 나옵니다.핵심은 '비핵화를 의제에서 빼는 것'입니다. 워싱턴 외교가와 랜드(RAND)연구소 등 주요 싱크탱크의 분석에 따르면, 트럼프 대통령이 비핵화를 전제 조건으로 내세우지 않고 먼저 손을 내밀면, 김정은은 응할 가능성이 있다는 분석입니다. 서울의 한 소식통은 "트럼프가 비핵화를 언급하지 않으면, 김정은은 그것만으로도 미국이 절반 이상 양보했다고 생각할 것"이라고 말했습니다. 러시아는 이미 북한을 핵보유국으로 인정했고, 중국도 트럼프의 선택을 따를 가능성이 있습니다.대신 김정은은 핵탄두 추가 생산 중단과 대륙간탄도미사일(ICBM) 배치 유예를 제안할 수 있습니다. 트럼프에게는 "한반도에서 전쟁을 막았다"는 정치적 성과가, 김정은에게는 경제 협력 재개라는 실리가 남는 구조입니다.중국에게 북한은 역사적으로 늘 양날의 검이었습니다. 1950년대 한국전쟁 참전은 마오쩌둥에게 엄청난 대가를 안겼습니다. 그는 장남을 미군 폭격으로 잃었고, 대만 점령 계획도 포기해야 했습니다. 한반도 개입은 중국 공산당 정권에 두 가지 치명타를 남겼습니다. 제국 방식의 권력 승계 단절과 대만이라는 '실존적 적'을 제거하지 못한 실패입니다. 마오는 국내 정치보다 전쟁과 외교로 권력을 얻었지만, 한국전쟁은 그의 전략을 가로막은 결정적 사건이었습니다.시진핑은 그 반대입니다. 그는 국내 정치에서는 탁월한 능력을 보였지만, 외교 전략에서는 실수가 드러나고 있습니다. 북한 문제는 그가 직접 풀어야 할 '고르디우스의 매듭'이 됐습니다. 20년 전 중국 전략지에는 북한 침공 가능성을 다룬 글이 실렸다가 폐간됐다는 소문이 있습니다. 대만 침공은 거의 불가능하지만, 육로 침공이 가능한 북한은 훨씬 현실적 선택지라는 냉정한 계산이었습니다. 2020년 코로나 위기 당시 김정은 사망설이 돌았을 때도 중국과 북한 간 긴장이 급격히 고조됐다는 소문이 있었습니다.이번 방문으로 모든 문제를 풀 수는 없겠지만, 시진핑은 최소한 몇 가지 부담을 덜어내려 할 것입니다. 80년 전 마오는 모스크바에 사실상 억류됐고, 스탈린은 그를 더 순종적인 지도자로 교체하려 했습니다. 지금 시진핑은 최소한 러시아와 북한 모두를 상대로 더 강한 위치에 있습니다.시진핑의 평양 방문은 단순한 의전이 아닙니다. 중국이 한반도 정세를 제대로 관리하지 못했다는 자인이자, 최고 지도자가 직접 나서 판을 다시 짜겠다는 신호입니다. 북·중·러 삼각관계, 한·일 재무장, 트럼프와의 협상 가능성까지. 수백만 개의 퍼즐 조각이 움직이는 지금, 과연 중국은 이 복잡한 게임에서 주도권을 되찾을 수 있을까요? 역사는 반복될지, 아니면 새로운 길이 열릴지, 6월 8일 평양이 그 답을 보여줄 것입니다.A1. 겉으로는 북·중 혈맹 강화를 표방하지만, 속내는 '러시아로 지나치게 기운 북한을 관리하고 동북아 주도권을 되찾기 위함'입니다. 우크라이나 전쟁 이후 북·러 밀착이 가속화되면서 중국은 소외감을 느끼는 동시에, 북한의 미사일 도발이 한국과 일본의 재무장 명분이 되어 중국을 압박하는 부메랑으로 돌아왔습니다. 시 주석은 이번 방북을 통해 북한에 대한 지배력을 확인하고, 한반도 정세의 키 플레이어는 여전히 중국임을 대외적으로 과시하려는 것입니다.A2. 예, 미국의 주요 외교 싱크탱크들은 트럼프 2기 행정부가 현실적인 안보 성과를 위해 완전한 비핵화(CVID) 대신 '핵 동결 및 ICBM 유예'로 목표를 수정할 가능성을 제기합니다. 트럼프 대통령은 11월 중간선거 등을 앞두고 눈에 보이는 외교적 치적(미 본토를 위협하는 ICBM 차단)을 원하고, 김정은은 핵보유국 지위를 묵인받으며 경제 제재 완화를 완화하는 실리를 챙기는 제한적 '스몰딜'이 성사될 수 있다는 분석입니다.