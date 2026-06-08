이도현·서채현, 월드 클라이밍 5차 대회 '은메달 합창'

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▲ 남자부 볼더링 은메달을 차지한 이도현

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한국 남녀 스포츠클라이밍 '간판' 이도현과 서채현(이상 서울시청·노스페이스)이 2026 국제스포츠클라이밍연맹(IFSC) 월드 클라이밍 시리즈 5차 대회에서 나란히 은메달을 차지했습니다.이도현은 오늘(8일) 체코 프라하에서 끝난 대회 남자부 볼더링 결승에서 54.8점을 받아 안라쿠 소리토(일본·55.0점)에 0.2점 차로 1위를 넘겨주고 준우승했습니다.프랑스의 메흐디 샬락(54.7점)이 3위입니다.예선 2위, 준결승 7위로 결승에 오른 이도현은 4개의 과제 가운데 3번째 과제에 성공.역시 3번째 과제를 완등한 안라쿠와 어깨를 나란히 했지만, 시도 횟수가 안라쿠보다 많아 금메달을 놓쳤습니다.지난 1차 대회 볼더링 은메달을 따내며 시즌 첫 시상대에 오른 이도현은 2차 대회 리드 동메달에 이어 5차 대회를 맞아 주 종목인 볼더링에서 시즌 세 번째 메달을 은메달로 장식했습니다.서채현은 여자부 리드 결승에서 35를 기록, 미국의 애니 샌더스(37)에 이어 2위로 대회를 마쳤습니다.샌더스는 여자 볼더링에서도 우승하며 2관왕을 차지했습니다.서채현은 볼더링에선 14위에 그쳤습니다.예선과 준결승에서 모두 샌더스에게 1위 자리를 내주고 2위로 결승에 진출한 서채현은 결승에서도 샌더스의 벽을 넘지 못하고 은메달에 만족해야 했습니다.1차 대회 리드에서 동메달을 목에 걸었던 서채현은 주 종목인 리드에서 은메달을 따내 이번 시즌 메달 개수를 2개로 늘렸습니다.함께 출전한 김자인은 준결승을 6위로 통과한 뒤 결승에서 14+로 8위를 차지하며 베테랑의 품격을 보여줬습니다.(사진=IFSC SNS 캡처, 연합뉴스)