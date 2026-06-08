장대높이뛰기 듀플랜티스, 3년 만에 우승 놓쳐…40연승 마감

▲ 바를 건드리는 듀플랜티스

개인 통산 15차례 세계기록을 경신한 '스파이더맨' 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 약 3년 만에 우승을 놓쳤습니다.듀플랜티스는 오늘(8일) 스웨덴 스톡홀름 올림픽 스타디움에서 열린 2026 세계육상연맹 스톡홀름 다이아몬드리그 남자 장대높이뛰기에서 5m80을 넘는 데 그치며 커티스 마셜(호주·5ｍ90)에 이어 2위에 올랐습니다.듀플랜티스가 국제대회에서 우승을 놓친 건 2023년 7월 모나코 다이아몬드리그 이후 처음입니다.아울러 40경기 연속 우승 행진도 마침표를 찍었습니다.그는 경기 후 스웨덴 방송 SVT와 인터뷰에서 곧 결혼식을 올린다고 깜짝 공개해 눈길을 끌기도 했습니다.그는 "이제 우승을 놓칠 때가 됐다고 생각했다"며 "하지만 (안방인) 스톡홀름에서 연승이 깨져 아쉽다"고 말했습니다.아울러 "오늘 경기에서 집중력이 조금 부족했는데, 곧 열리는 결혼식을 통해 이번 대회 결과를 위안 삼겠다"고 전했습니다.듀플랜티스는 이날 두 번째 시기 만에 5ｍ60을 넘었고, 5ｍ80을 1차 시기에서 성공했습니다.그러나 6ｍ00에서 두 차례 실패한 뒤 마지막으로 시도한 6ｍ05를 넘지 못하며 우승을 내줬습니다.듀플랜티스는 지난 3월 자신의 애칭을 딴 국제 실내대회, 몬도 클래식에서 6.31ｍ의 개인 통산 15번째 세계기록을 썼으나 이번 대회에선 이에 미치지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)