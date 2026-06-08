이정후, 컵스전서 1안타 1타점…15경기 연속 안타 행진

▲ 샌프란시스코 자이언츠의 이정후

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 15경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.이정후는 오늘(8일) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했습니다.이로써 이정후는 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 시작한 자신의 최장 연속 경기 안타 기록을 한 경기 더 경신했습니다.그는 시즌 타율을 0.323(220타수 71안타)으로 소폭 하락했습니다.MLB 규정 타석을 채운 타자 중 타율 전체 4위를 유지했습니다.팀 동료 루이스 아라에스와 공동 4위입니다.전날에 이어 2경기 연속 도루에 성공해 올 시즌 도루 2개째를 기록했습니다.이정후는 1회초 팀의 선취점을 올렸습니다.투아웃 1, 2루에서 상대 선발 제이미슨 타이온의 시속 144㎞ 높은 커터를 중전 적시타로 연결해 팀의 선취점을 올렸습니다.이어 곧바로 2루를 훔쳤지만, 후속 타자 브라이스 엘드리지가 좌익수 뜬공으로 아웃되며 홈을 밟지는 못했습니다.이후 상대 바뀐 투수 하비에르 아사드를 맞아 고전했습니다.3회초와 6회초 아사드에게 모두 2루 땅볼로 물러났습니다.9회초 원아웃에선 상대 네 번째 투수 다니엘 팔렌시아를 맞아 볼카운트 2볼 2스트라이크에서 5구째 가운데로 몰린 146㎞ 슬라이더를 잘 받아쳤지만 중견수 뜬공에 그쳤습니다.샌프란시스코는 10회초 승부치기 노아웃 2루에서 맷 채프먼의 중전 적시타로 2대 1을 만들었습니다.10회말 마무리 딜런 스미스가 삼자 범퇴로 막으며 경기를 그대로 끝냈습니다.27승 39패, 승률 0.409로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.전날 멀티히트를 올린 샌디에이고 파드리스 송성문은 이날 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 뉴욕 메츠와 홈 경기에서 벤치를 지켰습니다.샌디에이고는 3대 7로 졌습니다.33승 31패, 승률 0.516으로 NL 서부지구 3위를 유지했습니다.전날 3경기 만에 출전했지만 3타수 무안타로 침묵했던 김하성(애틀랜타 브레이브스) 역시 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와 홈 경기에 결장했습니다.애틀랜타는 3대 2로 이겨 3연승을 이어갔습니다.45승 21패, 승률 0.682로 NL 동부지구 1위는 물론 리그 전체 승률 1위를 유지했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)