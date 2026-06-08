정용진, 13년 만에 이마트 등기이사로 복귀…"책임 경영 강화"

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▲ 정용진 신세계그룹 회장

정용진 신세계그룹 회장이 이마트와 신세계프라퍼티의 대표이사를 맡습니다.신세계그룹은 8일 정 회장이 신세계프라퍼티의 각자대표로 내정됐다고 밝혔습니다.신세계프라퍼티는 곧 이사회를 열어 정 회장을 등기이사로 추천하고 이후 주주총회를 통해 등기이사로 선임할 계획입니다.이후 다시 이사회를 열어 정 회장을 각자대표로 임명하는 절차를 밟습니다.이마트는 올해 정기임원 인사 때 정 회장을 각자대표로 내정한 뒤 내년 주주총회를 통해 최종 선임할 예정입니다.정 회장은 "회사 경영에 대해 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 엄중하게 받아들인다"며 "앞으로 대표이사로서 이사회와 주주의 평가를 받겠다"고 말했습니다.정 회장은 신세계그룹 부회장이던 2013년 3월 신세계와 이마트 등기이사직을 사임했습니다.당시 회사는 "각사 전문경영인의 책임경영을 강화하는 차원"이라고 설명한 바 있습니다.그러나 스타벅스 사태 이후 정 회장이 오너로서 회사의 주요 의사 결정에 관여하면서도 등기이사를 맡지 않아 책임은 피하고 있다는 비판이 나오는 상황에서 등기이사로 복귀한 것입니다.회사는 이번 결정은 스타벅스 마케팅 사태를 거치며 정 회장이 공언한 스타벅스코리아와 신세계그룹의 쇄신을 한층 적극적으로 챙기겠다는 의미라고 설명했습니다.이마트는 스타벅스코리아의 지분 67.5%를 보유한 최대 주주입니다.정 회장이 이마트와 신세계프라퍼티 대표이사가 되면 이사회 멤버로 참여하는 그룹 내 계열사는 지난해 신세계그룹과 알리바바인터내셔널이 합작한 AG글로벌홀딩스(당시 그랜드오푸스홀딩)를 포함해 3곳이 됩니다.신세계그룹은 이번 각자대표 선임 계획에 대해 정 회장이 그룹의 핵심 회사들을 진두지휘하며 그룹의 새로운 사업 성장을 책임지겠다는 비전 표명이라고 강조했습니다.특히 신세계프라퍼티는 스타필드 청라 등 랜드마크 개발을 진행 중이며 지난 3월 미국 리플렉션AI와의 MOU를 통해 계획을 밝힌 AI 데이터센터 건립을 위한 부지 확보 등 실무 과정을 주관할 예정입니다.정 회장은 리플렉션AI와의 MOU 서명자로 직접 나선 데 이어 신세계프라퍼티 대표를 맡아 이 프로젝트에 대한 책임을 온전히 지게 됐습니다.한편 신세계프라퍼티는 전문경영인 각자대표로 이형천 전 개발본부장을 내정했습니다.이 신임 대표 내정자는 정 회장과 함께 대형 프로젝트를 차질 없이 진행하는 역할을 맡았습니다.또 스타벅스코리아는 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장을 신임 대표로 내정했습니다.신 신임 대표 내정자는 스타벅스코리아의 전략기획본부장을 역임했고 직전에는 신세계프라퍼티 지원본부장 겸 재무담당을 지냈습니다.회사는 "신 신임대표 내정자는 스타벅스코리아의 운영 체계 및 내부 통제 강화에 역량을 집중하고, 진정성 있는 소통을 바탕으로 신뢰 회복을 위한 쇄신안 마련을 최우선 과제로 추진할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=신세계그룹 제공, 연합뉴스)