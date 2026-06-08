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'한화에어로 폭발 사고' 대표이사 중처법 혐의로 입건

조민기 기자
작성 2026.06.08 14:15 조회수
'한화에어로 폭발 사고' 대표이사 중처법 혐의로 입건
▲ 손재일 한화에어로 대표

7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 노동 당국이 대표이사를 중대재해처벌법으로 입건했습니다.

대전지방고용노동청은 중대재해처벌법 위반 혐의로 손재일 한화에어로스페이스 대표이사를 입건했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

대전경찰청 수사전담팀도 업무상과실치사상 혐의로 가재웅 대전사업장장을 입건해 수사 중이라고 발표했습니다.

가 사업장장은 노동청에 산업안전보건법 위반 혐의로도 입건됐습니다.

경찰은 이들을 포함한 한화에어로스페이스 관계자 3명을 출국 금지 조치했습니다.

수사전담팀에서는 지금까지 관계자 7명과 유족 5명에 대한 조사를 마쳤습니다.

앞서 경찰과 노동 당국 등은 지난 4일 한화에어로스페이스 대전사업장과 한화 본사 등에 대한 압수수색을 진행했습니다.

경찰 관계자는 "압수수색을 통해 확보한 자료 분석 및 관련자 조사 등 면밀한 수사를 통해 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하도록 노력하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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