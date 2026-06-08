[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…"선거 결과는 국민의 경고…더 낮은 자세로"

1. 오늘(8일) 오전 10시부터 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견이 있었죠. 당초 예정됐던 시각을 훌쩍 넘겨서 2시간 40분 넘게 진행됐습니다. 이재명 대통령은 서울과 경남 등을 국민의힘에 내준 6.3 지방선거 결과에 대해서 "국민의 경고라고 생각합니다. 더 낮은 자세로 겸손해야 한다고 생각한다."고 말했습니다. "이겨야 할 곳을 졌다면 최소한 성공은 아니다. 최근 2, 3일은 사실 자신도 상태가 별로 좋지 않았다."고 이야기해서 기자들이 웃기도 했는데요. 이재명 대통령 결론은 자신의 부족함이라며 성찰의 뜻을 밝혔습니다.



2. 또 다른 이재명 대통령 기자회견 소식입니다. 민주당이 추진하고 있는 조작 기소 특검법에 대해서도 이재명 대통령, 자신의 생각을 밝혔습니다. "법과 상식대로 하면 됩니다. 잘못됐으면 취소하고 잘못이 없다면 놔두면 됩니다."라고 이야기를 했습니다. 그러면서도 "최소한 진상 규명은 해야 하지 않겠습니까? 객관적으로는 문제가 있어 보이는 게 꽤 많다."고 이야기하면서 진상 규명 방식에 대해서는 국민이나 야당 입장에서는 중립적인 특검이 하는 게 나을 것이라는 생각도 밝혔습니다.



3. 금리 인상 우려와 미국 반도체주 쇼크 등의 여파로 코스피가 8,000선 아래로 떨어지며 거래를 일시 중단하는 서킷 브레이커가 발동됐습니다. 코스닥도 장 초반부터 동반 하락하면서 매도 사이드카가 발동됐습니 다.



4. 7년 만에 북한을 방문하는 시진핑 중국 국가 주석이 이틀간의 방북 일정을 시작했습니다. 북중 관계 강화가 이번 방북의 주목적이라고 밝혔는데 핵 보유국 지위를 인정받고 싶어 하는 북한과 비핵화 논의를 하게 될지에 관심이 쏠리고 있습니다.