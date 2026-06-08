시진핑, 7년 만의 방북 일정 시작…평양 순안공항서 김정은·리설주가 영접

▲ 김정은·리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접

7년 만에 북한 방문에 나선 시진핑 중국 국가주석이 평양에 도착했습니다.중국중앙TV(CCTV)는 시 주석이 오늘(8일) 정오쯤 평양에 도착해 국빈 방문 일정을 시작했다고 보도했습니다.시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이고, 북중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 중국 전승절 행사 참석을 위해 김정은 국무위원장이 베이징을 찾은 이후 9개월 만입니다.이번 방북은 1박 2일 일정입니다.중국 신화통신이 공개한 영상에는 시 주석이 탑승한 중국국제항공(에어차이나) 전용기가 레드카펫이 깔린 평양 순안공항에 도착하는 모습이 담겼습니다.공항에는 북한 인공기와 중국 오성홍기를 비롯해 '중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다', '조중(북중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세' 등 환영 문구가 한국어와 중국어로 공항에 내걸렸습니다.또 흰색 오토바이를 탄 북한 호위 병력과 북한군 의장대의 모습도 담겼습니다.김정은 국무위원장과 아내 리설주 여사가 이 평양 순안공항에서 시 주석 일행을 맞았다고 중국CCTV는 보도했습니다.시 주석은 이후 김 위원장과 함께 평양 시내 김일성광장으로 이동해 공식 환영 행사에 참석한 뒤 정상회담을 할 것으로 예상됩니다.이어지는 북중 정상회담에서는 북중 관계 발전과 경제 협력 확대, 한반도 정세 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 관측됩니다.(사진=중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)