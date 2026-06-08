나홍진 '호프', 7월 15일 개봉…텐트폴 시장 포문 연다

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나홍진 감독 신작 '호프'(HOPE)가 오는 7월 15일 극장 개봉을 확정했다.여름방학과 휴가가 시작되는 7월 중순은 극장가 연중 최대 성수기로 분류되는 시기다. '호프'는 한국 영화 대작 중 가장 먼저 개봉일을 고지하며 시장을 선점하겠다는 의지를 보였다. 동시에 할리우드 대작과의 맞대결도 피해 간 최적의 개봉일이다.'디스클로저 데이'가 6월 10일, '토이 스토리 5'가 6월 17일에 개봉한다. 이후 '모아나'가 '호프' 비슷한 시기인 7월 18일에 개봉하고, 올여름 최고 기대작으로 꼽히는 '오디세이'는 8월 7일 개봉해 '호프'가 개봉 4주차가 되는 시점에서야 맞붙게 됐다.'호프'는 한국 영화 사상 최고 제작비인 700억 원의 투입된 작품으로 알려져 있다. 제79회 칸영화제 경쟁 부문에 초청돼 현지 필름 마켓에게 전 세계 200여 개 국가 및 권역에 선판매되는 성과를 거뒀다. 손익분기점의 부담을 대폭 낮춘 만큼 국내 개봉에서 흥행에만 초점을 맞추지 않는 폭넓은 마케팅도 가능해 보인다.'호프'는 시골 마을을 공격한 실체를 쫓는 사람들로 시작해, 마을을 지키기 위한 사투를 거쳐 새로운 관점으로 전환되고 확장되는 이야기를 담는다. 시작부터 끝나는 순간까지 예측할 수 없는 리듬과 템포로 내달리며 폭발적인 에너지를 발산하는 영화로 알려져 있다.나홍진 감독의 10년 만의 신작이자 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르가 호흡을 맞춘 '호프'는 오는 7월 15일 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)