이 대통령 "내각, 전력 질주할 것…한성숙 장관이 총리로 적격"

▲ 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 오늘(8일) 한성숙 국무총리 후보자의 지명에 대해 "꽤 고민이 적지는 않았는데 결론은 일할 사람으로, 그냥 일만 할 사람으로 (정했다)"고 말했습니다.이 대통령은 오늘 청와대 영빈관에서 가진 취임 1주년 기자회견에서 향후 국정기조 관련한 질문에 "정치적 요소는 당이 잘 해결해줄 것"이라며 이같이 언급했습니다.이어 "우리 내각은 정말 주어진 환경 속에서 있는 힘을 다해서 전력 질주할 수 있도록 하려고 한다"며 "그렇게 하기에는 한성숙 중기부 장관이 적격이라는 판단이 들었다"고 강조했습니다.이 대통령은 "(한 장관이) 정말 열심히 하시고 잘한다. 공무원들이 (너무 많이 일을 시켜서) 좀 괴롭다고는 하더라"라며 "괴로움을 다른 공무원들도 좀 느끼게 해주고 싶다"고 농담을 섞어 치하하기도 했습니다.그러면서 "국정 기조는 바뀔 게 없다. 조금 더 열심히 해야겠다는 생각"이라며 "정치적 요소나 이런 것보단 주어진 권한을 갖고 할 수 있는 최대치를 지금보다 더 해야겠다. 더 빠르게, 더 힘들여서 해야겠다는 생각"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)