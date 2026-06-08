'김건희에 청탁' 윤영호 통일교 전 본부장, 대법원에 보석 청구

▲ 윤영호 통일교 전 세계본부장

김건희 여사에게 통일교 현안을 청탁하며 금품을 제공한 혐의 등으로 항소심에서 실형을 선고받은 윤영호 통일교 전 세계본부장이 대법원에 불구속 상태로 재판받게 해달라고 요청했습니다.윤 전 본부장은 지난 2일 대법원 3부(주심 오석준 대법관)에 보석 신청서를 냈습니다.윤 전 본부장은 2022년 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 그라프 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 금품을 여러 차례 건넨 혐의로 기소됐습니다.그는 2021∼2024년 통일교의 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 의원 등 정치권에 불법 정치자금 1억 원을 전달한 혐의도 받습니다.2심은 지난 4월 윤 전 본부장에게 1심보다 징역 4개월이 늘어난 징역 1년 6개월을 선고했습니다.2심은 1심과 김 여사와 권 의원에게 금품을 건넨 혐의를 유죄로 인정했습니다.가방과 목걸이를 사기 위해 통일교 자금을 횡령한 혐의도 1심 일부 무죄 판단을 뒤집어 전부 유죄로 봤습니다.다만, 한학자 통일교 총재의 원정도박에 관한 경찰 수사 정보를 권 의원으로부터 입수해 관련 증거를 인멸한 혐의에 대해선 특검법상 수사 대상이 아니라는 이유로 1심과 같이 공소기각을 선고했습니다.민중기 특별검사팀과 윤 전 본부장 측 모두 2심 판결에 불복하면서 대법원 판단을 받게 됐습니다.윤 전 본부장은 앞서 1·2심 재판 과정에서도 보석을 청구했으나 받아들여지지 않았습니다.