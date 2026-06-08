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이 대통령 "물가, 나름 안정적 관리…위기 상황까지 가지 않을 것"

박예린 기자
작성 2026.06.08 11:25 조회수
이 대통령 "물가, 나름 안정적 관리…위기 상황까지 가지 않을 것"
▲ 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(8일) 중동 전쟁으로 인한 고물가 상황과 관련해 "국가가 가진 역량을 최대한 동원해서 상승 폭이 최소화될 수 있도록 할 생각으로, 위기 상황까지는 가지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 취임 1주년 기자회견에서 중동전쟁 장기화에 따른 고유가, 고물가 등의 경제 충격 완화를 위한 대비책을 묻는 말에 "원유수급은 수출 통제로 충분히 복구해 낼 수 있겠지만 문제는 물가"라면서 이같이 답했습니다.

이 대통령은 중동 상황과 관련해 "전쟁이 휴전에 이른다고 해도 쉽게 복구되지는 않을 것"이라며 "상당한 기간이 필요할 것이라는 점을 충분히 감안해 대응 대책을 강구하고 있다"고 설명했습니다.

그러면서 "원유 수급은 수입처 다변화라든지 안정 대책을 취하고 있어서 87% 이상 수급이 정상적으로 이뤄지고 있다"고 언급했습니다.

이어 "근본적으로 수급이 완전히 부족해지는 심각한 상황은 저희가 충분히 대비할 수 있다고 판단되는데, 문제는 이 불안정성 때문에 원유 가격의 정상화, (가격이) 과거로 돌아가는 건 그리 쉬울 것 같지는 않다"고 진단했습니다.

이 대통령은 "이제 고물가에 대한 대응책이 문제로, 최고가격제 시행이나 비축유 활용, 수입선 다변화에 따른 비용 보전 지원 등을 통해 물가 상승압력을 최소화하려고 노력하고 있다"고 강조했습니다.

그러면서 "석유 제품 가격 상승이 워낙 높아 다른 물가에 미치는 영향이 매우 크긴 하다"며 "식품·가공식품 가격이 떨어지는 상황은 경험하지 못했을 수 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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