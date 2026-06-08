급락에 코스피 서킷 브레이커 이어 사이드카도 발동

▲ 급락장에 코스피 서킷 브레이커가 발동된 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다

승승장구하던 글로벌 반도체주가 조정에 들어간 가운데 코스피가 오늘(8일) 장중 8% 넘게 폭락하면서 거래를 일시 중단시키는 '서킷브레이커'에 이어 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)도 발동됐습니다.한국거래소는 오늘 오전 9시 3분 42초부터 20분간 유가증권시장의 거래를 중단한다고 밝혔습니다.이는 코스피가 전일종가지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면서 서킷브레이커 발동요건을 충족한 데 따른 것입니다.이에 따라 유가증권시장에 상장된 모든 종목의 거래가 일시 중단됐으며, 주식 관련 선물·옵션 시장의 거래도 중단됐습니다.코스피는 발동 당시 전 거래일보다 685.85포인트(8.40%) 내린 7,474.74를 나타냈습니다.20분 뒤인 오전 9시 23분에는 유가증권시장 매매가 재개됐으며, 10분간 호가를 접수해 단일가매매로 진행됐습니다.현재는 정상적으로 매매체결이 되고 있습니다.코스피 시장 내 서킷브레이커가 발동된 것은 이번이 올해 3번째이며, 역대로는 9번째입니다.올해는 미국과 이란 간 전쟁 여파로 지난 3월 4일과 9일 각각 코스피 시장에서 서킷브레이커가 발동됐습니다.오전 9시 34분에는 코스피 시장에 매도 사이드카도 잇달아 발동되면서 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지되기도 했습니다.발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 81.30포인트(6.26%) 내린 1,216.85였습니다.코스피 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난 5일 이후 1거래일 만입니다.이로써 코스피 시장 내 사이드카는 올해만 22번 발동하며 이중 매도와 매수 사이드카는 각각 11번씩 울렸습니다.매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.코스닥 또한 장 초반 급락해 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 오늘 오전 9시 6분 2초 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가효력이 정지됐습니다.발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 7.95% 내렸으며 코스닥150지수는 8.11% 급락했습니다.코스닥 시장에서 매도 사이드카가 발동한 것은 지난 4월 2일 이후 약 2달 만입니다.코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.(사진=연합뉴스)